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19.02.2019 10:40
Рубрика: Спорт

НХЛ в третий раз за неделю назвала Кучерова первой звездой дня

Текст: Данила Жиляев

Национальная хоккейная лига объявила тройку лучших игроков дня. В третий раз за семь дней возглавил ее российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров.

Фото: AP Photo/Chris O'Meara Фото: AP Photo/Chris O'Meara
Фото: AP Photo/Chris O'Meara
Фото: AP
Россиянин Малкин снова выдал великолепный матч

Минувшей ночью "Тампа" крупно победила "Коламбус" на выезде - 5:1, а Кучеров принял участие во всех пяти голах своей команды. На его счету две шайбы и три результативные передачи. Россиянин упрочил лидерство в гонке бомбардиров - он набрал за сезон уже 99 очков (29+70).

"Эта игра показала, на что Кучеров способен. В первом периоде он просто сотворил два чуда. Когда команда играет не очень хорошо, результат делает выдающийся игрок", - заявил главный тренер "Тампы" Джо Купер.

Благодаря этому результату Никита вышел на четвертое место в клубной истории по количеству очков за регулярный чемпионат. Рекордсменом пока что остается Венсан Лекавалье, набравший 108 баллов в сезоне-2006/07. На втором месте идет Мартен Сен-Луи - 102. Учитывая, что "Тампе" осталось провести в "регулярке" еще 22 матча, Кучеров имеет все шансы побороться за первое место в этом списке.

Фото: AP Photo/Mark J. Terrill
Овечкин забросил 40 шайб в 10 сезонах НХЛ

Одним из героев прошедшего матча стал также голкипер "Тампы" Андрей Василевский, отразивший 39 очков. "Он держал нас в игре в течение всего матча", - отозвался о нем Купер.

В другой встрече действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" в гостях победил "Лос-Анджелес" 3:2, дубль оформил российский капитан "столичных" Александр Овечкин. Он по-прежнему возглавляет гонку снайперов, на его счету 42 гола в 59 матчах. Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук также отличился - он забросил свою 13-ю шайбу в сезоне, которая, правда, не помогла его команде уйти от поражения.

 

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