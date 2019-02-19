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19.02.2019 / 13:10
Коллекция
Дом Breguet представил часы Breguet Classique 5177 с синим эмалевым покрытием
Часы Breguet Classique 5177 с синим эмалевым покрытием. Фото: Breguet
Часы Breguet Classique 5177 с синим эмалевым покрытием. Фото: Breguet

В коллекции Classique 5177 часового Дома Breguet впервые появились часы с синим циферблатом, выполненным в технике "Горячая эмаль".

Образцом для этой модели послужил выверенный и элегантный неоклассический стиль, которому основатель бренда, Абрахам-Луи Бреге отдавал предпочтение на волне всеобщего увлечения избыточным барочным декором. Для того, чтобы получить темно-синий цвет циферблата, мастерам Breguet пришлось провести кропотливую работу по разработке соответствующего пигмента, который должен сохранять цвет при нагреве до температуры 800°С. С циферблатом контрастируют стрелки из вороненой стали с наконечниками-"яблоками" и крупные посеребренные арабские цифры, чей рельеф появился из тончайшей порошкообразной переводной картинки. На отметке "6 часов" фигурирует секретная подпись бренда, Breguet, также с эмалевым покрытием. Примечательно, что для всех моделей с эмалевым циферблатом часовой Дом по-прежнему использует каллиграфию, разработанную много лет назад Авраамом-Луи Бреге.

В соответствии с четким хорошо читаемым дизайном, модель Classique 5177 с автоматическим подзаводом калибром 777Q оснащена простыми полезными функциями, например, окошком даты на отметке "3 часа" и секундной стрелкой лаконичной формы.  Сам механизм, как и выполненный из 18-каратного золота периферийный ротор, просматриваются через оснащенную сапфировым стеклом заднюю крышку.

Тонкий корпус из белого золота демонстрирует рифленую боковую поверхность, а ушки, в соответствии со стилем Breguet, приварены к корпусу и закруглены по направлению к ремешку. Еще одна традиция Дома, которую демонстрирует модель - выгравированный на задней крышке индивидуальный номер: реестр Breguet с именами владельцев ведется с 1780 года.

https://yadi.sk/d/qy2E2d8lE7f7ug

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