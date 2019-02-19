НПФ откроют доступ к данным о смерти граждан

Агентству по страхованию вкладов (АСВ), негосударственным пенсионным фондам (НПФ) и страховым компаниям дадут частичный доступ к единому реестру записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Они смогут получать сведения о смерти граждан.

Принять такой законопроект в первом чтении рекомендовал комитет Госдумы по финансовому рынку.

Агентство по страхованию вкладов выполняет функции конкурсного управляющего при ликвидации финансовых организаций, в том числе банков, поэтому нуждается в своевременном получении информации о смерти их кредиторов.

Страховщикам также важно оперативно получать такие данные о своих клиентах. Но больше всего проблем из-за отсутствия доступа к сведениям из реестра ЗАГС возникает у негосударственных пенсионных фондов. Из-за переплат пенсий, связанных с несвоевременным получением информации о смерти клиентов, они несут большие убытки. Речь идет о десятках миллионов рублей, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

"Если в системе обязательного пенсионного страхования фонды получают такие данные от Пенсионного фонда России, то в негосударственном пенсионном обеспечении о смерти гражданина они узнают от правопреемников, обращающихся за выплатой выкупных сумм", - говорит президент Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) Константин Угрюмов.

Такая информация не всегда поступает оперативно. В результате период переплат негосударственной пенсии может достигать от нескольких месяцев до нескольких лет. Деньги при этом не доходят до граждан, а зависают на банковских счетах, поскольку снять их некому. Вернуть же средства обратно в фонд невозможно.

Включение НПФ в список организаций, у которых есть доступ к сведениям органов ЗАГС, по словам Угрюмова, позволит избежать ситуации с переплатами. "Это будет выгодно в первую очередь родственникам умерших. Получаемые ими выкупные суммы будут более справедливыми, а пенсии, перечисленные на счета в банках уже после смерти гражданина, не будут на них зависать", - уточнил глава НАПФ.

"Новые правила существенно облегчат клиентам взаимодействие с фондом, - добавляет Наталья Фадеева, руководитель департамента персонифицированного учета НПФ "Сафмар". - Сейчас они обязаны ежегодно предоставлять в фонд справки для того, чтобы фонд мог удостовериться, что клиент жив. Это создает определенные неудобства".

В принципе, фонды могут проверять клиентов по базе МВД - если в ней значится, что паспорт недействителен, это - повод усомниться, что его владелец жив. Но такие проверки занимают много времени и ресурсов, поэтому постоянно использовать этот инструмент затруднительно.

Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) заработал осенью прошлого года. Его оператором является Федеральная налоговая служба. Глава службы Михаил Мишустин, комментируя в конце ноября ход работы над проектом, уточнял, что с момента запуска системы (1 октября) в нее внесли свыше 750 тысяч записей.