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Рубрика: В мире

Тяготы и лишения венесуэльских богачей

Зажиточные жители Венесуэлы критикуют президента Мадуро, но в то же время боятся перемен
Текст: Сергей Новиков
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(7795)
Принято считать, что венесуэльский средний класс является заклятым врагом правительства Николаса Мадуро. Якобы еще со времен Уго Чавеса местную буржуазию притесняют и фактически не дают поднять голову. Но стоит приехать в, как пишут в западных СМИ, "охваченную острейшим гуманитарным кризисом" Венесуэлу, сразу начинаешь понимать, что такой подход, мягко говоря, неверный.
О том, что бедные люди поддерживают Мадуро, хорошо известно. Но и богачи боятся, что с его уходом жить в Венесуэле станет только труднее. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС О том, что бедные люди поддерживают Мадуро, хорошо известно. Но и богачи боятся, что с его уходом жить в Венесуэле станет только труднее. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
О том, что бедные люди поддерживают Мадуро, хорошо известно. Но и богачи боятся, что с его уходом жить в Венесуэле станет только труднее. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Начать стоит с того, что венесуэльскую экономику нельзя назвать социализмом в чистом виде. Да, государство развивает огромное количество соцпрограмм, регулирует многие сферы хозяйственной жизни. Но при всем при этом большинство предприятий страны находятся в руках частного бизнеса. Причем совершенно разного масштаба - от крупных фабрик до чуть ли не домашних "свечных заводиков".

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Отношения с бизнесом у государства здесь и правда не всегда складывались лучшим образом. Многие бизнесмены помнят, как в то или иное время социализма в Венесуэле власти объявляли различные декреты, предписывавшие предпринимателям в обязательном порядке снижать цены на свой товар, приостанавливающие производство по тем или иным причинам, национализирующие целые фирмы. Но сейчас такие отношения уже ушли в прошлое. За последние несколько лет власти поняли, что взаимодействие с предпринимательским сообществом необходимо развивать. В самой Венесуэле регулярно организовывают промышленные выставки, проводя которые правительство республики пытается наладить контакты с бизнесменами.

Многие из нынешних критиков властей в свое время получили от них же большие преференции. Для ряда промышленников был открыт доступ в систему обмена валюты по выгодному курсу - государство таким образом фактически субсидировало производство, выделяя промышленникам "дешевые" доллары. Те же, в свою очередь, прежде чем закупить необходимое сырье или оборудование за рубежом, эти деньги попросту "прокручивали" на "черном" рынке, где валюта стоила намного дороже. Отсюда и колоссальные доходы на ровном месте. Безусловно, не обходилось в этих схемах и без коррупции, на которую сейчас постоянно жалуются зажиточные венесуэльцы.

Полученные ранее доходы вкладывались в покупку недвижимости за рубежом, прежде всего в Майами. Теперь многие из венесуэльцев являются рантье - сдают свои квартиры в США, а на получаемый таким образом доход безбедно живут в Венесуэле, вовсю критикуя чавистов. Уезжать многие по понятным причинам не хотят - в тех же США огромные налоги, а сама жизнь куда дороже.

Проехать по улицам Каракаса с дорогими ресторанами сложно - из машин посетителей выстраиваются очереди

Сейчас поездка по престижным районам Каракаса иной раз напоминает пир во время чумы. Проехать по отдельным улицам, на которых расположены дорогие рестораны, весьма проблематично - из машин посетителей выстраиваются настоящие очереди, а парковщики не всегда успевают быстро расставить машины по стоянке. При этом машины - совсем не старая рухлядь 60-х годов, а современные дорогие джипы, преимущественно американские или японские. У многих их по два - в одном джипе едет сам владелец, а за ним - профессиональная охрана на машине классом ничуть не ниже.

Если послушать жалобы этих людей, то их основная суть сводится к тому, что раньше они могли позволить себе больше. Мол, сейчас экономическая ситуация настолько плохая, что даже им приходится считать деньги. Почему тогда они выступают за смену режима и не хотят помочь действующим властям исправить ситуацию, остается загадкой...

Пока же богатые венесуэльцы, недовольные властями, по-прежнему живут привычной им жизнью. Житель Каракаса Фаусто показывает мне свой небольшой легкомоторный самолет Cessna-402. Заодно он рассказывает, что у его компании есть еще несколько воздушных судов, вплоть до бизнес-джета, а занимаются они коммерческими авиаперевозками. Мы находимся на аэродроме Чаральяве, что недалеко от Каракаса. Это главный центр малой гражданской авиации в стране, отсюда вылетает большинство частных самолетов. За 20 минут, что готовят наш борт, взлетает 5 самолетов. "Сегодня воскресенье, люди летят отдыхать на море", - говорит мне как о чем-то само собой разумеющемся Фаусто. Он объясняет, что у многих самолеты в собственности, а кто-то просто берет их в аренду.

Фото: REUTERS/Carlos Jasso
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Цены на частные полеты намного ниже, чем в тех же США. "Двухчасовой полет на 7-местном самолете обойдется приблизительно в 1000 долларов, вместе со всеми необходимыми разрешениями на взлет и посадку", - говорит пилот и подсчитывает, что в Майами то же самое встанет в 5000 долларов. Причина - высокие налоги и стоимость топлива, которое в Венесуэле ничего не стоит. Горючее для самолетов хоть и дороже автомобильного бензина в 5 раз, но все равно обходится в символическую сумму - 0,000001 доллара за литр.

Пока мы летим, пилот жалуется на то, что в страну не пускают гуманитарную помощь, Гуайдо не может наконец начать управлять страной, а боливарианские власти окончательно узурпировали власть. Звучат эти заезженные штампы из уст владельца частного самолета весьма экзотично. На вопрос, уверен ли он, что его жизнь станет лучше в случае прихода к власти столь любимой им оппозиции, Фаусто отвечает уклончиво. Еще больше он грустнеет, когда я спрашиваю, кто будет арендовать его самолеты за 5000 долларов вместо нынешних 1000 - ведь цены обязательно "подтянутся" к мировым.

Вроде бы венесуэльский социализм ориентирован, прежде всего, на беднейшие слои населения. Но различными госсубсидиями вовсю пользуются и представители среднего и высшего классов. Быть может, именно боязнь богачей лишиться своего роскошного уровня жизни и стала причиной того, что ситуацию в стране "изнутри" на самом-то деле никто толком и не хочет менять, а попытки "раскачать" обстановку предпринимаются лишь под диктовку Вашингтона? Ведь в случае смены режима в стране все станет еще дороже, покупательские возможности населения, в том числе его высших слоев, снизятся - пример соседних с Венесуэлой стран наглядное тому подтверждение.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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