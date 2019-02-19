Почему опасно покупать красную икру в первой декаде марта

На Масленицу в России традиционно будут популярны блины с икрой. Однако россияне могут столкнуться с подделками икры, отмечают эксперты.

Самый опасный период, в который можно стать жертвой обмана - с 4 по 10 марта.

"В этот период будут продаваться подделки, так как есть спрос, значит, будет и предложение. К сожалению, не все знают, каким должен быть нормальный вкусный продукт, и могут купить подделку или контрафакт", - рассказал "Российской газете" член Комитета Госдумы по природным ресурсам Константин Слыщенко. Перед Новым годом и Масленицей вероятность сбыта поддельной и контрафактной красной икры возрастает многократно, отметил он. Есть традиция на праздники накрывать стол. И вот прямо на улицах вырастают пирамидки из баночек. Когда вы спешите домой, есть искушение купить икру. Этим пользуются недобросовестные продавцы, говорит эксперт.

"К большому сожалению, дельцы научились подделывать икру так, что даже специалисты не всегда могут определить подделку", - отметил Константин Слыщенко.

Злоумышленники подделывают все: банку со штампом даты изготовления, этикетку, продукт, говорят сами представители производителей красной икры. Фальсифицированная икра изготавливается из рыбного сырья, рыбьего жира. По виду и по вкусу отличить ее от натуральной очень сложно. Цена банки такого продукта - 250-300 рублей.

В стране выпускаются миллионы банок поддельной икры. Реализуется такой продукт в основном на рынках, ярмарках. Чтобы обезопасить себя от приобретения подделки или контрафакта, покупать икру стоить только в проверенных магазинах, советуют Константин Слыщенко.