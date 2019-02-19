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19.02.2019 09:43
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Эпичный поединок драконов Комодо попал на видео

Текст: Николай Грищенко

В Индонезии туристы стали свидетелями схватки между двумя гигантскими варанами, которых местные жители называют драконами Комодо. Вес самых крупных в мире рептилий превышал 80 килограммов, а в длину они были около двух метров.

Как сообщает издание Daily Mail, поединок проходил на острове Ринча, который является частью национального парка Комодо.

Фото: Отдел по связям с общественностью екатеринбургского зоопарка
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Экскурсию для туристов устроил местный гид Абуакам Апрельо. Он же и снял видеоролик схватки между двумя самцами.

Предполагается, что причиной эпичной битвы стала самка гигантского варана. Победителем из боя вышел варан, который смог оказаться сверху своего противника. Теперь он получит право на спаривание с подругой.

Справка "РГ"

Комодский варан или комодский дракон (лат. Varanus komodoensis) - самый крупный вид ящериц из семейства варанов. Обитает на индонезийских островах Комодо, Ринча, Флорес и Гили-Мотанг.

Отдельные представители этого вида могут вырастать более трех метров в длину и весить свыше 80 килограммов. Вараны живут на островах не одни, а вместе со своими быстроногими жертвами - оленями и дикими кабанами. При этом ящеры подчас не уступают им в скорости, а уж в умении маскироваться и сливаться с тенью дерева на земле им нет равных.

По данным ученых из Мельбурнского университета, в слюне комодского варана содержатся токсичные белки, выделяемые двумя железами в шейной полости, которые ускоряют гибель жертвы. Зафиксированы случаи нападения пресмыкающихся на человека.

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