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19.02.2019 15:55
Рубрика: В мире

Порошенко подписал закон о курсе Украины в ЕС и НАТО

Текст: Юрий Когалов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в конституции стратегический курс страны в ЕС и НАТО. Об этом говорится на сайте главы государства.

"Свою стратегическую миссию вижу в том, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции. Не позднее 2023 - подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО. Это наша общая задача", - заявил Порошенко, подписывая документ  в Верховной раде. По его словам, эти шаги поддерживают все члены его кабинета министров, а также руководство парламента.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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В то же время президент отметил, что "до вступления в ЕС и НАТО нам еще предстоит пройти долгий и длительный путь, преодолеть бедность, достичь критериев членства, сделать сложную домашнюю работу".

Порошенко также обратил внимание, что заявленный им курс не поддерживают остальные кандидаты в президенты Украины. "К большому удивлению, не нашел в большинстве из них пункта о членстве в НАТО, пункта о членстве в Евросоюзе. Еще одна программа предлагает на референдуме решать вопрос членства в НАТО или других объединениях по безопасности", - заявил действующий глава государства. Тех же, кто выступает за внеблоковый статус Украины, Порошенко назвал "рукой Кремля".

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
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Киев отказался от внеблокового статуса в 2014 году. В ноябре 2018 года Верховная рада приняла в первом чтении, а в начале февраля окончательно одобрила поправки в конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО.

Решение поддержали 334 депутата при необходимых 300. Согласно этим поправкам, в главном законе теперь говорится о "европейской идентичности украинского народа" и необратимости курса на вступление в ЕС и Североатлантический альянс. Гарантом его реализации становится президент страны. Также предусматривается возможность аренды украинских военных баз другими государствами. В то же время изымается из переходных положений конституции норма, которая давала правовые основания для базирования Черноморского флота РФ в Крыму, когда тот был еще украинским.

В мире экс-СССР Украина Международные организации НАТО Политический кризис на Украине
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