Портфель заказов "Рособоронэкспорта" в Индии достиг 10 млрд долларов. Об этом компания сообщила накануне открытия авиационно-космической выставки Aero India 2019, которая пройдет с 20 по 24 февраля в Бангалоре.

"В прошлом году Россия и Индия сделали очередные весьма серьезные шаги навстречу друг другу, подписав рекордные по объему контракты на поставку российской военной техники и ее производство на национальных индийских предприятиях", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

Он добавил, что в Индии собрано более двухсот самолетов Су-30МКИ, в скором времени начнется производство вертолетов Ка-226Т на созданном в 2017 году российско-индийском совместном предприятии Indo-Russian Helicopters Limited.

В этом году "Рособоронэкспорт" представит на Aero India истребители МиГ-35 и Су-35, самолет-заправщик Ил-78МК-90А, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). На выставке также покажут тот самый легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, который стороны намерены вскоре начать производить в Индии, вертолет радиолокационного дозора Ка-31, корабельный поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС и боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

Кроме того, ожидается, что повышенный интерес у иностранных заказчиков вызовут средства противовоздушной обороны: зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Тор-М2Э", "Бук-М2Э" и переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла-С".

Свою продукцию на выставку Aero India в этом году привезут 403 компании из разных стран.

Ранее сообщалось, что в России началась работа над зенитными ракетными системами С-400 "Триумф" для Индии.