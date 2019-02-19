Новости

В Канаде семь детей погибли во время пожара 00:17
Вашингтон не готов обсуждать сроки вывода войск из Сирии 19.02.2019
Посольство РФ указало Белому дому на вмешательство Украины в дела США 19.02.2019
Собрание Третьяковской галереи пополнилось двумя картинами Михаила Никонова 19.02.2019
Во Франции вандалы осквернили еврейское кладбище 19.02.2019
Анна Кузнецова рассказала о пользе личного примера отцов в воспитании детей 19.02.2019
Дзагоев покинул поле на носилках в контрольном матче ЦСКА 19.02.2019
Двум группам российских журналистов отказали во въезде в Молдавию 19.02.2019
Льготный налоговый режим для самозанятых могут распространить на всю Россию 19.02.2019
В Швейцарии четыре человека пострадали при сходе лавины 19.02.2019
МИД РФ уличил Киев в гнусных провокациях накануне выборов 19.02.2019
В Петербурге будут судить торговца паспортами несуществующей страны 19.02.2019
В Марселе скончался напавший на прохожих с ножом злоумышленник 19.02.2019
Реальные доходы россиян снизились на 1,3 процента в январе 19.02.2019
Парковка на улице Гарибальди в Москве стала бесплатной 19.02.2019
Минпромторг изучит законопроект о закрытии супермаркетов на выходные 19.02.2019
Суд признал бывшую жену Джигарханяна виновной в слежке за мужем 19.02.2019
Румас: Повышение эффективности госсектора будет ключевой задачей кабинета 19.02.2019
Глава МЧС призвал регионы усилить меры пожарной безопасности 19.02.2019
В Марселе злоумышленник напал с ножом на прохожих 19.02.2019
Вертолеты Балтфлота сбросили ракеты и бомбы на "вражеские" корабли 19.02.2019
В центре Москвы перекроют движение в день послания президента 19.02.2019
РПЦ осудила задержание митрополита Митрофана на Украине 19.02.2019
Сергей Бурунов сыграет гендиректора телеканала 19.02.2019
Михаил Боярский признался, что в его славе "виноваты" "Битлз" 19.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 23:10
Рубрика: Власть

Посольство РФ указало Белому дому на вмешательство Украины в дела США

Посольство Украины в Вашингтоне открыто вмешивается в дела США, требуя ввести запрет на показ в этой стране российской военной кинодрамы "Т-34". Такое мнение выразили в диппредставительстве РФ в Соединенных Штатах.

Фото: Showtimes.com
Посольство Украины в США потребовало снять "Т-34" с проката

"Наследники Степана Бандеры, Романа Шухевича, Ярослава Стецько, Дмитрия Палиева, запятнавших себя прислужничеством рейху, еврейскими погромами, волынской резней, охраной концлагерей, преступлениями против украинского, русского и белорусского народов, пытаются диктовать свою волю Америке", - говорится в сообщении посольства РФ в Facebook. Уточняется, что речь идет о "стране-победительнице, в которой живут тысячи выживших в Холокосте, ветеранов Второй мировой войны".

Дипломаты напомнили, что ранее их украинские коллеги уже проводили "позорные флешмобы", в частности, призывая освободить из российской тюрьмы Надежду Савченко, но теперь предпочитают умалчивать о том, что эта депутат находится в тюрьме украинской.

Российские дипломаты призвали американские власти дать оценку "столь наглому поведению" украинской дипмиссии, указав, что "бандеровская зараза должна получить отпор".

"Нельзя позволять выплескиваться ей за пределы Украины. Особенно в преддверии 75-летия нашей общей Победы над нацизмом", - констатировали в посольстве.

Отметим, что показ фильма действительно отменили несколько кинотеатров, сообщает ТАСС. Но, по сведениям РИА Новости, сеть Regal покажет фильм режиссера Алексея Сидорова в своих залах в Нью-Йорке, Мэриленде, Виргинии, Пенсильвании и других штатах США.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина В мире США Культура Кино и ТВ Наше кино
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Действия эсминца США в Черном море отслеживают два российских корабля
Минпромторг изучит законопроект о закрытии супермаркетов на выходные
В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика
МИД РФ уличил Киев в гнусных провокациях накануне выборов
Военным запретили смартфоны и соцсети на службе