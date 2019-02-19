Посольство РФ указало Белому дому на вмешательство Украины в дела США

Посольство Украины в Вашингтоне открыто вмешивается в дела США, требуя ввести запрет на показ в этой стране российской военной кинодрамы "Т-34". Такое мнение выразили в диппредставительстве РФ в Соединенных Штатах.

"Наследники Степана Бандеры, Романа Шухевича, Ярослава Стецько, Дмитрия Палиева, запятнавших себя прислужничеством рейху, еврейскими погромами, волынской резней, охраной концлагерей, преступлениями против украинского, русского и белорусского народов, пытаются диктовать свою волю Америке", - говорится в сообщении посольства РФ в Facebook. Уточняется, что речь идет о "стране-победительнице, в которой живут тысячи выживших в Холокосте, ветеранов Второй мировой войны".

Дипломаты напомнили, что ранее их украинские коллеги уже проводили "позорные флешмобы", в частности, призывая освободить из российской тюрьмы Надежду Савченко, но теперь предпочитают умалчивать о том, что эта депутат находится в тюрьме украинской.

Российские дипломаты призвали американские власти дать оценку "столь наглому поведению" украинской дипмиссии, указав, что "бандеровская зараза должна получить отпор".

"Нельзя позволять выплескиваться ей за пределы Украины. Особенно в преддверии 75-летия нашей общей Победы над нацизмом", - констатировали в посольстве.

Отметим, что показ фильма действительно отменили несколько кинотеатров, сообщает ТАСС. Но, по сведениям РИА Новости, сеть Regal покажет фильм режиссера Алексея Сидорова в своих залах в Нью-Йорке, Мэриленде, Виргинии, Пенсильвании и других штатах США.