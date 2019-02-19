Посольство Украины в США потребовало снять "Т-34" с проката

Пример украинских активистов, которые запугали владельцев двух кинотеатров в США и заставили их отменить показ российского фильма "Т-34", похоже, вдохновил на подражание власти Украины. Посольство этой страны в Вашингтоне решило цензурировать репертуар кинотеатров в США - стране, именующей себя главным оплотом свободы самовыражения.

Дипмиссия сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, что контактирует с представителями американских кинотеатров, в которых идет или планируется показ "Т-34", и добивается отмены сеансов. Украинские дипломаты считают, что исторический фильм о событиях Второй мировой войны продвигает внешнюю и оборонную политику современной России, в том числе в отношении Украины. При этом посольство похвалило проживающих в США украинских активистов, которые недавно забросали звонками и письмами владельцев двух небольших частных кинотеатров, собиравшихся поставить "Т-34". Дипмиссия призвала "всех иных активистов присоединиться и выходить на местные кинотеатры", требуя снять фильм с проката. Запись сопровождается рекламным постером ленты на английском языке, поверх которого идет надпись красными буквами с призывом к запрету картины.

Показ "Т-34" в США уже стартовал. Ленту запустят в нескольких десятках кинотеатров Северной Америки, в том числе в американских Атланте, Денвере, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Филадельфии, Хьюстоне, Чикаго, а также канадском Торонто. В США "Т-34" в основном показывают в кинотеатрах сети Regal - второй по размерам киносети в США.

Украинские активисты уже обратились к руководству Regal с аналогичным призывом, но получили отпор. Одна из них - некая Лариса Рэфферти, проживающая в штате Калифорния, привела на своей странице ответ американской киносети на запрос о снятии "Т-34" с проката: "Regal стремится защищать свободу выражения и слова, но не регулирует содержание фильмов. Факт показа какого-либо фильма в наших залах не означает выражения нашей позиции по отношению к содержанию ленты. В конечном итоге зрители сами решают, какие фильмы им смотреть".

Ранее два небольших кинотеатра в Бостоне (штат Массачусетс) и Сан-Франциско (штат Калифорния) стали позорным для американской демократии исключением и, спасовав под давлением местных украинских активистов, сняли "Т-34" с проката. Случай в некотором роде беспрецедентный. По сути, украинские активисты таким образом цензурируют кинотеатры в США, диктуя и навязывая американцам свою точку зрения. А главные стражи этих свобод в лице американских властей и прессы пока безропотно молчат.