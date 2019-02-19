Посольство Украины в США потребовало снять "Т-34" с проката

Новости

Hyundai выпустит крошечный кроссовер 12:05
В Красноярске арестован владелец дома, где при взрыве погибли люди 12:00
Число погибших в аварии на свердловской трассе увеличилось до двух 11:58
Названы товары, которые подорожали на Северо-Западе 11:54
Букмекеры ставят на победу Лазарева на "Евровидении-2019" 11:52
Российский самовзрывающийся беспилотник назвали угрозой для систем ПВО 11:50
В Австрии напророчили конец "монополии" Украины на транзит газа 11:43
В одном из районов Дагестана ввели режим КТО 11:40
Украина раскрыла характеристики крылатой ракеты "Нептун" 11:40
"Свободную охоту" российских боевых вертолетов в Сирии сняли на видео 11:39
Астраханский Ромео предпочел Джульетте зрительницу из зала 11:37
В пермском музее нашли экспонат старше трех тысяч лет 11:34
Названы самые "отзывчивые" регионы России 11:33
Американский самолет провел разведку у берегов Крыма 11:28
Столкновение двух самолетов ВВС Индии попало на видео 11:27
Место убийства Юлия Цезаря откроют для туристов 11:26
Более 70 процентов банков оказались не готовы к кибератакам 11:12
Названы марки-лидеры российского автопарка 11:12
Видео: Фигуристка Сотникова прокатилась по льду Байкала 11:04
Украина вошла в тройку лидеров по размеру нанесенного России ущерба 10:55
Queen и Адам Ламберт выступят на церемонии вручения "Оскара" 10:55
Москалькова располагает информацией о нарушении прав 43 россиян на Украине 10:53
В Приамурье подожгли здание поселковой администрации 10:51
В Свердловской области в аварии с микроавтобусом погиб человек 10:50
Мединский обсудит развитие кино с руководителями компаний-лидеров 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 10:35
Рубрика: В мире

Посольство Украины в США потребовало снять "Т-34" с проката

Текст: Игорь Дунаевский

Пример украинских активистов, которые запугали владельцев двух кинотеатров в США и заставили их отменить показ российского фильма "Т-34", похоже, вдохновил на подражание власти Украины. Посольство этой страны в Вашингтоне решило цензурировать репертуар кинотеатров в США - стране, именующей себя главным оплотом свободы самовыражения.

Фото: "Марс Медиа"
Российский фильм "Т-34" обошел по сборам "Пиратов Карибского моря"

Дипмиссия сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, что контактирует с представителями американских кинотеатров, в которых идет или планируется показ "Т-34", и добивается отмены сеансов. Украинские дипломаты считают, что исторический фильм о событиях Второй мировой войны продвигает внешнюю и оборонную политику современной России, в том числе в отношении Украины. При этом посольство похвалило проживающих в США украинских активистов, которые недавно забросали звонками и письмами владельцев двух небольших частных кинотеатров, собиравшихся поставить "Т-34". Дипмиссия призвала "всех иных активистов присоединиться и выходить на местные кинотеатры", требуя снять фильм с проката. Запись сопровождается рекламным постером ленты на английском языке, поверх которого идет надпись красными буквами с призывом к запрету картины.

Показ "Т-34" в США уже стартовал. Ленту запустят в нескольких десятках кинотеатров Северной Америки, в том числе в американских Атланте, Денвере, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Филадельфии, Хьюстоне, Чикаго, а также канадском Торонто. В США "Т-34" в основном показывают в кинотеатрах сети Regal - второй по размерам киносети в США.

Фото: kinopoisk.ru
Какие фильмы представит на 69-м Берлинале Союзное государство

Украинские активисты уже обратились к руководству Regal с аналогичным призывом, но получили отпор. Одна из них - некая Лариса Рэфферти, проживающая в штате Калифорния, привела на своей странице ответ американской киносети на запрос о снятии "Т-34" с проката: "Regal стремится защищать свободу выражения и слова, но не регулирует содержание фильмов. Факт показа какого-либо фильма в наших залах не означает выражения нашей позиции по отношению к содержанию ленты. В конечном итоге зрители сами решают, какие фильмы им смотреть".

Ранее два небольших кинотеатра в Бостоне (штат Массачусетс) и Сан-Франциско (штат Калифорния) стали позорным для американской демократии исключением и, спасовав под давлением местных украинских активистов, сняли "Т-34" с проката. Случай в некотором роде беспрецедентный. По сути, украинские активисты таким образом цензурируют кинотеатры в США, диктуя и навязывая американцам свою точку зрения. А главные стражи этих свобод в лице американских властей и прессы пока безропотно молчат.

В мире США В мире экс-СССР Украина Культура Кино и ТВ Наше кино
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Австрии напророчили конец "монополии" Украины на транзит газа
СК возбудил дела по фактам обстрелов жителей Донбасса
В США 16 штатов оспорят в суде решение Трампа о режиме ЧП
ФАС объяснила, почему растут цены на продукты
Столкновение двух самолетов ВВС Индии попало на видео