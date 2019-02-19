Принят закон о снижении сборов c ипотечных должников

Госдума приняла в окончательном чтении закон об уменьшении финансовой нагрузки на ипотечных должников. Законопроект облегчит жизнь попавшим под суд "ипотечникам".

По действующему законодательству, если муж и жена совместно взяли квартиру в ипотеку и в результате возник долг, то каждый из супругов вынужден будет заплатить по 7 процентов исполнительского сбора, объяснил, комментируя инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Благодаря нововведениям солидарные должники должны будут заплатить 7 процентов совместно.

"Это позволит поддержать граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации", - считает Вячеслав Володин.

Исполнительский сбор, кроме того, не нужно будет платить ипотечным должникам, которые участвуют в правительственных программах помощи отдельным категориям заемщиков.

Данная норма касается в первую очередь валютных ипотечников, пояснил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, сегодня более 20 тысяч семей входит в указанные программы.