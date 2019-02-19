Путин обсудил с саудовским королем ситуацию на рынках углеводородов

Лидеры России и Саудовской Аравии провели телефонный разговор.

Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом аль-Саудом актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Главы государств высоко оценили высокий уровень взаимодействия, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах, и выразили настрой на укрепление многоплановых российско-саудовских связей.

"При обмене мнениями по ситуации на мировых рынках углеводородов подтверждена готовность к продолжению координации между Россией и Саудовской Аравией", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Также лидеры обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.