Более 100 млн рублей народных пожертвований собрано на Ржевский мемориал

На заседании Центрального совета Российского военно-исторического общества в ряду ключевых проектов РВИО 2019-2020 годов назван Ржевский мемориал (памятник "Бронзовому солдату") у деревни Хорошево возле города Ржева Тверской области.

Как сообщил на заседании совета РВИО министр культуры Владимир Мединский, на "Бронзового солдата" собрано более 100 миллионов 500 тысяч рублей народных пожертвований.

Так же РВИО отчиталось о том, как идут работы над одним из самых необычных мемориалов в память о Великой Отечественной войне.

Общий бюджет мемориала у тверской деревни Хорошево, по данным РВИО, составит около 650 миллионов рублей. Этот первый в новой России после 1990 года масштабный памятник рядовому Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Идея и образ монумента - солдат, парящий над постаментом на насыпном 10-метровом холме. Он на 8 метров выше знаменитого Алеши в Болгарии.

Ржевский мемориал будет открыт на месте Ржевского котла - военной операции 1941-1942 годов. Мемориал появится недалеко от федеральной трассы М-9.

Как ожидается, памятник "Бронзовому солдату" будет открыт 9 мая 2020 года.