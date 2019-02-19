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19.02.2019 15:39
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Церковь открыла в Москве школу русского языка для детей мигрантов

Текст: Елена Новоселова
Школа помощи детям мигрантов в изучении русского языка открылась в Москве при храме преподобной Евфросинии Московской. С ребятами там работают профессиональные педагоги и логопеды. Они готовят дошкольников к школе, а также помогают школьникам по программе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Занятия проходят при поддержке Центра помощи мигрантам "Рядом Дом". Школа по русскому языку - первый благотворительный церковный проект для мигрантов. Планируется открыть филиалы школы по всей Москве.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Показать приезжим, у которых часто складываются негативные представления о местном населении, каков в действительности верующий русский народ", - такова, по мнению директор школы священника Дионисия Гришкова, одна из сверхзадач проекта.

В школе, кроме подготовительных занятий, проходят и уроки РКИ. Информация о школе распространяется через группы в социальных сетях, сайты и благотворительные организации для мигрантов.

Среди планов - организовать и подготовку к выпускным экзаменам, а также благотворительный детский сад, сообщил "РГ" пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности РПЦ. Он также рассказал, что будут открыты и филиалы школы по всей Москве.

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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