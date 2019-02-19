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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Покровитель в цене

В столице задержали главу подмосковного города
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(7795)
Следственный комитет объявил о задержании в Москве очередного чиновника по подозрению в получении взятки.

Поначалу фамилию в СК не называли, именуя гражданина "должностным лицом органа местного самоуправления".

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
СК завершил расследование дела в отношении экс-замглавы ФСИН

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, Главным следственным управлением СКР по Москве возбуждено уголовное дело против бывшего главы Пушкинского муниципального района Московской области Сергея Грибинюченко.

Чиновника подозревают в получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в минувший понедельник 18 февраля Грибинюченко, находясь на автомобильной парковке одного из торговых центров в Московской области, получил взятку в размере 20 тысяч долларов. Того, кто давал чиновнику деньги, следствие не называет, только говорит, что взятку вручало "лицо, действующее под контролем сотрудников правоохранительных органов". Как сухо уточнили в СК, "незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского района Московской области".

Взятку в 20 тысяч долларов передавали на парковке торгового центра в Московской области

После получения особо крупной взятки чиновника задержали. В мероприятии участвовали следователи столичного СКР совместно с сотрудниками МВД России по Москве и УФСБ по Москве и Московской области.

На момент задержания Сергей Грибинюченко к Пушкинскому району отношения уже не имел, а занимал должность исполняющего обязанности главы городского округа Дзержинский Московской области.

Статус у чиновника - подозреваемый. Он задержан и с ним работают следователи. Само уголовное дело только начинается. И в СК говорят, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

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