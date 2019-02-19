Сразу пять станций - "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" закрылись с 16 по 25 февраля на Сокольнической линии метро. "Комсомольская" на все это время стала для их пассажиров конечной остановкой. Взамен москвичам предложили длинный компенсационный маршрут (КМ) - дополнительные автобусы, курсирующие в режиме экспресса. Корреспондент "РГ" прокатился на одном из этих автобусов и посмотрел, как наземный транспорт справляется с ролью метро.

Причина перекрытия - под "красной" веткой всего в шести метрах от действующих путей сейчас проходит тоннелепроходческий щит. Он пробивает путь для будущего участка Большой кольцевой линии (БКЛ) подземки. Движение поездов пришлось остановить по технике безопасности. Поэтому местным жителям приходится выбирать, кому что подходит - МЦК, троллейбус, электробус, либо компенсационные автобусы, которые сейчас, по сути, стали наземной линией метро.

В 9.00 утра у станции "Черкизовская" аншлаг - встречаются два гигантских потока людей. Но хаоса и неразберихи нет - десятки сотрудников "Мосгортранса" и Центра обеспечения мобильности пассажиров держат ситуацию под контролем. В очереди на подъезд к остановке - около пяти автобусов КМ. Двери открывают секунд на 20, и сразу полный вперед, чтобы не задерживать движение. Салон не успевает набиться - остаются даже свободные сидячие места. В "Мосгортрансе" отчитались об интервале в 1 минуту, но на практике, посчитали корреспонденты "РГ", еще меньше - 30-40 секунд.

Под "красной" веткой всего в шести метрах от действующих путей сейчас проходит тоннелепроходческий щит

Но на выезде на Большую Черкизовскую автобусы стоят, хотя для них сейчас забрали у автомобилистов еще одну полосу, превратив ее во вторую "выделенку". Но ведь едут по спецполосам не только КМ (их, кстати, больше 230 ежедневно), но и все остальные маршруты - 41-й и 32-й троллейбусы, автобусы 34, 52, 171, 230, 372, 716, а также электробус 83. Чтобы вклиниваться в это "наземное метро", ушло 7-8 минут, зато потом автобус пошел быстро и уверенно - потоки больше не пересекаются до самой "Комсомольской". И так больше 7 километров пути. Весь путь занял около 30 минут - на метро этот участок проезжали примерно вдвое быстрее. Ну что ж, выход в эти дни один: закладывать на дорогу минут на 15-20 больше.

Тем же, кто решился из Преображенского все-таки выехать на своей машине, пришлось туго. Сказать, что для автомобилистов движение затруднено - вообще ничего не сказать. Поток лишь уныло процеживается на пару метров вперед и снова стоит. Водители с неприкрытой завистью поглядывают на пролетающие мимо автобусы. Для них путь в центр теперь в лучшем случае занимает час, а то два. Правда, если отправиться на работу до 6.30 утра, как рекомендуют в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), можно проскочить без проблем. Главное, не забывать, что на Преображенскую улицу и дальше на Стромынку вообще не попасть - здесь действует полное перекрытие. Заехать не получится и с набережной Яузы. Так что придется свернуть на Преображенской площади либо на Краснобогатырскую улицу в сторону Богородского, либо на Преображенский Вал, который выведет к Большой Семеновской.

Неудобства придется потерпеть до начала следующей недели. Но зато уже в 2021 году, когда откроется станция "Стромынка" Большой кольцевой линии, жителям этих районов не надо будет ехать до центра, чтобы пересесть на "Сокольники". Это сэкономит им до 15 минут времени. Да и сама красная ветка, сейчас вечно переполненная, говорят эксперты, заметно станет свободнее. "А тем, кто живет здесь в Преображенском или в Сокольниках, а работает, например, на проспекте Мира недалеко от Рижского вокзала, можно будет вообще ездить по прямой", - говорит местный житель Андрей. Лично у него, по его расчетам, время поездки в метро сократится минут на 30. Разницу почувствуют даже те, кто обычно едет в центр без пересадок и не собирается пользоваться новым кольцом. Ведь новый участок разгрузит и другие радиальные направления - Арбатско-Покровскую, Калужско-Рижскую, Калининскую, Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии. Свободнее поедет и "старое" кольцо.

Кстати

К ограничениям движения из-за строительства Большой кольцевой линии надо приготовиться и жителям запада Москвы. С завтрашнего дня в районе Проспект Вернадского по 30 апреля круглосуточные ограничения вводятся в районе дома 1А на ул. Удальцова. А до дома 92 на Ленинском проспекте движение ограничат даже по 30 мая. С 1 марта по 30 мая - от дома 92 до 94А. Часть круглосуточных ограничений будет действовать вплоть до 30 июня - от дома 94А до дома 102 (здесь движение ограничат на одной полосе с организацией приоритетного права проезда) с 11 марта и с 1 апреля в районе дома 99.