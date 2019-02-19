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19.02.2019 12:31
Проект: В регионах

Калужские реликвии показали на Поклонной горе

Со 2 ноября по 31 января в Музее Победы на Поклонной горе проходила ежегодная традиционная выставка "Сохраненные реликвии", на которой были представлены подлинные, бережно хранимые вещи из семей ветеранов Великой Отечественной войны из разных уголков России. Калужские участники выставки жители ТОС "Наш Терепец" и члены духовно-патриотического клуба "Истоки" представили самое большое число экспонатов - 156.
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

18 февраля в Московском доме национальностей в торжественной обстановке состоялось праздничное мероприятие, посвященное закрытию выставки "Сохраненные реликвии", празднованию 30-летия вывода советских войск из Афганистана и Дню защитников Отечества.

Фото: Калужская городская Дума
В Калуге почтили память воинов-интернационалистов

С приветственным словом выступил депутат городской думы Калуги, председатель общины "Наш Терепец" Андрей Линков, который особенно отметил, что семейные реликвии отражают прочную связь прошлого, настоящего и будущего. Благодаря этим реликвиям наша историческая память живет и передается подрастающему поколению без искажений. Поэтому так важно сохранять и передавать историю каждой семьи, традиции, обычаи, реликвии из поколения в поколение.

Вечер прошел в теплой, дружественной обстановке. Звучали стихи, песни о войне, поздравления в адрес ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов локальных войн.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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