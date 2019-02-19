Калужские реликвии показали на Поклонной горе

18 февраля в Московском доме национальностей в торжественной обстановке состоялось праздничное мероприятие, посвященное закрытию выставки "Сохраненные реликвии", празднованию 30-летия вывода советских войск из Афганистана и Дню защитников Отечества.
С приветственным словом выступил депутат городской думы Калуги, председатель общины "Наш Терепец" Андрей Линков, который особенно отметил, что семейные реликвии отражают прочную связь прошлого, настоящего и будущего. Благодаря этим реликвиям наша историческая память живет и передается подрастающему поколению без искажений. Поэтому так важно сохранять и передавать историю каждой семьи, традиции, обычаи, реликвии из поколения в поколение.
Вечер прошел в теплой, дружественной обстановке. Звучали стихи, песни о войне, поздравления в адрес ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов локальных войн.