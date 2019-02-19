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19.02.2019 11:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Костромичам пришли счета по 145 тысяч рублей за холодную воду

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: Анна Скудаева/РГ Водонапорная башня в селе Щелыково Костромской области Фото: Анна Скудаева/РГ
Водонапорная башня в селе Щелыково Костромской области Фото: Анна Скудаева/РГ

Жители Островского района Костромской области получили от коммунальщиков разорительные счета от 33 до 145 тысяч рублей в месяц за пользование холодным водоснабжением, сообщает прокуратура области.

Фото: Администрация города Костромы
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Жители села Щелыково Костромской области, где расположен дом-музей драматурга Александра Островского, получили квитанции с требованием заплатить за холодную воду астрономические суммы, причем не только за себя. Но и за давно умерших родственников. Как рассказала "РГ" местная жительница Надежда Дьяченко, странные платежки селянам пришли с такими суммами, что жители испытали настоящее нервное потрясение, некоторым женщинам от переживаний стало плохо.

- Мне за ноябрь пришла платежка за холодную воду на 102 тысячи рублей! Счета выставил частный санаторий Союза театральных деятелей России "Щелыково", от скважины которого мы получаем холодную воду. Платежку мне выставили за трех человек, хотя я живу в двухкомнатной квартире одна: мой отец два года назад умер, а сын уехал в Иваново, он там зарегистрирован. Но даже и на одного человека счет в 33 тысячи рублей - астрономический! Мы возмутились и подали коллективную жалобу в прокуратуру, - рассказала Надежда Дьяченко.

В Островской райпрокуратуре по обращению жителей Щелыкова провели проверку и выяснили, что платежки с автрономическими суммами руководство санатория выставило людям незаконно.

- Людям пришли завышенные счета за воду. По итогам проверки были приняты меры прокурорского реагирования, потребителям был сделан перерасчет, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора области Наталья Шумская-Сколдинова.

Получить комментарий руководства санатория о причинах резко возросших аппетитов коммунальщиков "РГ" не удалось: директор оказалась недоступна, а заместитель руководителя, отвечающий за вопросы ЖКХ, отказался от беседы, ссылаясь на занятость.

Как пояснил "РГ" первый заместитель директора департамента по строительству, ЖКХ и ТЭК Игорь Пищаев, по жалобам жителей в Щелыково выехали представители региональных органов власти, чтобы на месте разобраться в проблемной ситуации.

Фото: Игорь Курашов
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- Услуги холодного водоснабжения жителям поселка оказывает местное частное учреждение - санаторий "Щелыково", обслуживающее несколько многоквартирных домов. За ноябрь месяц прошлого года населению пришли квитанции за коммунальные услуги, в которых плата за холодную воду была начислена в 15-кратном размере. Руководитель санатория мотивировала данные расчеты тем, что у граждан в многоквартирных домах не была проведена поверка счетчиков. Жители поселка сразу обратились в администрацию Островского района, где им было дано разъяснение, что расчеты за пользование холодной водой были произведены неверно, поэтому производить оплату по ним не нужно. Кроме того, районная администрация разъяснила гражданам порядок обращения в прокуратуру. После коллективного обращения надзорное ведомство выдало руководителю санатория предписание, обязывающее произвести перерасчет платы за холодное водоснабжение. Новые платежные документы с исправленными начислениями жители поселка уже получили. Меры социальной поддержки жителям начисляются обычным порядком. Этот вопрос взят департаментом по труду и социальной защиты населения Костромской области на особый контроль, - сообщил Игорь Пищаев.

Справка "РГ"

По данным администрации Островского муниципального района, водоснабжение села Щелыково и соседних деревень Василево и Лодыгино идет из двух артезианских скважин 1960 и 1973 годов постройки. От скважин к домам потребителей проложены 6 километров водопроводных сетей. Центральным водоснабжением в этих населенных пунктах пользуются 320 человек.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
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