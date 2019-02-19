Квартиру арестованного подмосковного чиновника продадут на торгах

Министерство имущественных отношений Московской области приглашает желающих поучаствовать в аукционе, где лотом является квартира бывшего заместителя министра финансов Подмосковья Валерия Носова, изъятая при его аресте.

"150 квадратных метров на 14 этаже дома №97 по улице Вавилова будут реализованы через электронную площадку центра реализации. Аукцион состоится 4 марта, начальная цена продажи - 34 055 800 рублей", - говорит министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган. Подать заявку можно на участие в аукционе можно до 1 марта.

Напомним, Валерий Носов был осужден на 14 лет по делу о хищении средств из бюджета Московской области, по которому проходят также бывший министр финансов региона Алексей Кузнецов и его супруга Жанна Булах. Ущерб от действий этой троицы превысил 14 миллиардов рублей. Помимо квартиры на улицы Вавилова, взыскание также обращено и на другое имущество Носова - еще одну квартиру на улице Косыгина площадью почти 427 квадратных метров, три машино-места, кладовку, земельный участок в Наро-Фоминском городском округе, а также коллекцию букинистических изданий и картин.