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19.02.2019 09:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минфин прогнозирует рост долга регионов

Текст: Ольга Игнатова

Долг регионов и муниципалитетов на 1 января составил 2,206 трлн рублей, а к 1 января 2022 года может вырасти до 2,907 трлн рублей.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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По данным Минфина, долги будут расти на фоне необходимости финансирования регионами социальных обязательств. При этом глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров высказал обеспокоенность такой информацией. По его словам, при обсуждении закона о федеральном бюджете таких цифр не было.

В связи с этим депутаты отправили на доработку законопроект, который наделяет Минфин правом классифицировать регионы по трем уровням риска (красный, желтый, зеленый), исходя из их долговой нагрузки.

По законопроекту, регионы с высокой долговой устойчивостью (зеленый уровень) должны соблюсти три показателя: объем долга к общему объему доходов должен составлять не более 50%, отношение годовой суммы платежей по погашению долга к налоговым, неналоговым доходам и дотациям - не более 13%, доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов - не более 5%.

При этом регионы с высоким уровнем долговой устойчивости будут освобождены от согласования с Минфином программ государственных (муниципальных) заимствований и гарантий. К зеленому уровню можно отнести 38 регионов, среди которых Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Сахалинская, Тюменская, Липецкая, Брянская, Воронежская и Курская области.

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