Москвичи помогли выявить тысячу самовольных переустройств квартир

В Мосжилинспекцию за последний год поступило больше 20 тысяч обращений, связанных с перепланировкой, но только 9 тысяч из них были поданы, как и требует закон, до начала ремонтных работ. Гораздо чаще москвичи либо пытаются согласовать перепланировку задним числом, либо жалуются на соседей, которые крушат стены так, что ходуном ходит весь дом.

Как рассказали "РГ" в ведомстве, за год инспекторам удалось после жалоб жильцов выявить около тысячи случаев самовольных перепланировок. Далеко не все они были непоправимыми, но от штрафов не ушел никто. Их размер, напомню, от 2 до 2,5 тысячи рублей для физлиц и от 300 до 350 тысяч для организаций. А если во время перепланировки снесены несущие стены, перенесены коммуникации или сделаны другие запрещенные работы, то к штрафу добавится и необходимость нового ремонта, цель которого - восстановить в квартире прежний вид.

Мосжилинспекция подала три иска с требованиями выставить перепланированные помещения на торги

Видимо, поэтому многие горожане, сделавшие глобальную перепланировку, предпочитают прятаться от жилищных инспекторов, не пуская их на порог и даже игнорируя решения судов, предписывающие вернуть помещениям прежний вид. Но от проблем их это не избавляет - за последнее время Мосжилинспекция подала к таким горожанам сразу три иска с требованиями выставить перепланированные помещения на торги. По закону, если владелец недвижимости сделал перепланировку и отказывается что-либо менять, квадратные метры могут продать с условием, что покупатель проведет восстановительный ремонт.

Заседание по одному из таких случаев состоялось в Бабушкинском суде Москвы 18 февраля, однако решение суд не вынес - затребовал дополнительные доказательства. Иск подан к владельцу трехкомнатной квартиры в доме 1953 года постройки на улице Менжинского. "Расположенную на первом этаже, ее в ходе несогласованной перепланировки поделили на две части - в одной расположили мини-отель, а в другой - офис, - говорят в Мосжилинспекции. - Изменил собственник и фасад дома, самовольно устроив дополнительный вход прямо в несущей стене".

Два других случая, дошедших до суда, похожи на первый и тоже касаются бизнеса в жилых домах. На Большой Филевской улице владелец "двушки" на первом этаже превратил ее в цветочный магазин - для этого в фасадной стене прорубили новый вход, а туалет перенесли. А на Истринской улице проблемной оказалась парикмахерская - для ее открытия в нежилом помещении расширили окна и устроили большую антресоль.

Интересно, что такие случаи не первые в московской практике. Единственное пока судебное решение о продаже перепланированного помещения в столице принято еще в 2016 году - владелец квартиры затеял такую перепланировку, после которой туалет с ванной у него оказались над жилыми комнатами соседей, что запрещено санитарными нормами. Ничего переделывать по требованию Мосжилинспекции он не захотел и суд принял решение продать квартиру. Впрочем, до торгов судебные приставы дело пока так и не довели.

Кстати

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