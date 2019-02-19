Москвичи помогли выявить тысячу самовольных переустройств квартир

Как рассказали "РГ" в ведомстве, за год инспекторам удалось после жалоб жильцов выявить около тысячи случаев самовольных перепланировок. Далеко не все они были непоправимыми, но от штрафов не ушел никто. Их размер, напомню, от 2 до 2,5 тысячи рублей для физлиц и от 300 до 350 тысяч для организаций. А если во время перепланировки снесены несущие стены, перенесены коммуникации или сделаны другие запрещенные работы, то к штрафу добавится и необходимость нового ремонта, цель которого - восстановить в квартире прежний вид.
Видимо, поэтому многие горожане, сделавшие глобальную перепланировку, предпочитают прятаться от жилищных инспекторов, не пуская их на порог и даже игнорируя решения судов, предписывающие вернуть помещениям прежний вид. Но от проблем их это не избавляет - за последнее время Мосжилинспекция подала к таким горожанам сразу три иска с требованиями выставить перепланированные помещения на торги. По закону, если владелец недвижимости сделал перепланировку и отказывается что-либо менять, квадратные метры могут продать с условием, что покупатель проведет восстановительный ремонт.
Заседание по одному из таких случаев состоялось в Бабушкинском суде Москвы 18 февраля, однако решение суд не вынес - затребовал дополнительные доказательства. Иск подан к владельцу трехкомнатной квартиры в доме 1953 года постройки на улице Менжинского. "Расположенную на первом этаже, ее в ходе несогласованной перепланировки поделили на две части - в одной расположили мини-отель, а в другой - офис, - говорят в Мосжилинспекции. - Изменил собственник и фасад дома, самовольно устроив дополнительный вход прямо в несущей стене".
Два других случая, дошедших до суда, похожи на первый и тоже касаются бизнеса в жилых домах. На Большой Филевской улице владелец "двушки" на первом этаже превратил ее в цветочный магазин - для этого в фасадной стене прорубили новый вход, а туалет перенесли. А на Истринской улице проблемной оказалась парикмахерская - для ее открытия в нежилом помещении расширили окна и устроили большую антресоль.
Интересно, что такие случаи не первые в московской практике. Единственное пока судебное решение о продаже перепланированного помещения в столице принято еще в 2016 году - владелец квартиры затеял такую перепланировку, после которой туалет с ванной у него оказались над жилыми комнатами соседей, что запрещено санитарными нормами. Ничего переделывать по требованию Мосжилинспекции он не захотел и суд принял решение продать квартиру. Впрочем, до торгов судебные приставы дело пока так и не довели.
Не хотите оказаться в похожей ситуации, платить штрафы и ходить по судам? Тогда согласуйте перепланировку заранее - тем более что в Москве это можно сделать онлайн, на сайте мэрии mos.ru. Для типовых квартир в домах массовых серий не придется даже заказывать проект перепланировки - его можно бесплатно взять из специального каталога, доступного в Сети.