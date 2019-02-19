Останкинскую телебашню эвакуировали из-за угрозы взрыва

Останкинская телебашня эвакуирована после анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщили "РГ" в пресс-службе телебашни.

"Здание телебашни эвакуировано, внутрь пока никого не пускают", - уточнили в пресс-службе.

Ранее агентство новостей "Москва" сообщило о проверке помещений Останкинской телебашни после поступления информации о заложенной бомбе. Кроме того, по информации агентства, 19 февраля около 3 тысяч человек было эвакуировано из гостиницы "Космос", а также торговых центров "Капитолий" и "Щука".