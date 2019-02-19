Парковка на улице Гарибальди в Москве стала бесплатной

Плоскостная парковка со шлагбаумом на улице Гарибальди возле станции метро "Новые Черемушки" временно стала бесплатной - это связано с проходящими на ней ремонтными работами, сообщили в "Администраторе московского парковочного пространства".

"Въезд и выезд осуществляются в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму", - пояснили в ведомстве. Расположена парковка по адресу: улица Гарибальди, вл. 30.

В случае проблем или вопросов в АМПП рекомендуют обращаться к контролерам, которые работают на парковках или в единый контактный центр "Московский транспорт" по телефону +7 (495) 539-54-54 или 3210.

Полный список плоскостных парковок Москвы, а также другую информацию, связанную с парковочным пространством, можно посмотреть на сайте parking.mos.ru.