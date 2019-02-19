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19.02.2019 23:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Едим на ногах

Почему москвичи предпочитают фастфуд
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 37(7795)
Больше всего любителей фастфуда в Москве, показал последний соцопрос независимого агентства Zoom Market. Почему жители столицы предпочитают есть на бегу: сказывается масса ресторанов быстрого питания или ритм жизни?

Социологи выбрали для исследования тридцать крупных городов страны. В общей сложности опросили 3600 человек от 18 до 59 лет. Респондентам задали три вопроса: "Вы едите фастфуд?", "Как часто?", "Сегодня вы ели или собираетесь есть фастфуд?". Лидером оказалась Москва. На втором и третьем местах - южные города Краснодар и Сочи. Далее идет Челябинск, а замыкает пятерку любителей быстрой еды Санкт-Петербург. Жители столицы, как и Центральной России в целом, часто покупают гамбургеры, блины, шаурму, чебуреки и пиццу. Относительно недорого, а главное быстро, учитывая, в каком бешеном ритме живут москвичи. Перекусы на бегу, в перерывах между делами, их не смущают.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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- В мегаполисах нет столько свободного времени, чтобы готовить еду дома или ходить в кафе и рестораны, - говорит Инна Самсонова, представитель торгово-промышленной компании, которая производит снеки и фастфуд. - Именно по этой причине в 2018 году стало больше заведений формата to go (еда с собой). Например, количество кулинарий выросло на 43%.

По мнению экспертов, "гамбургерное" лидерство Москвы обусловлено и массой "быстрых" ресторанов. По разным данным, в столице сейчас только около тысячи сетевых точек. И это без учета небольших и малоизвестных ресторанов и кафе. Особо продвинутые или особо ленивые москвичи, кому как нравится, часто заказывают еду через интернет и мобильные приложения. Как рассказали "РГ" в пресс-службе Яндекс.Еды, популярностью пользуются кофейни, суши-бары, пиццерии, рестораны быстрого питания и формата fast casual (быстрый и повседневный). Последних все больше. Такая же тенденция наблюдается и в Европе.

- Средний чек за фастфуд в Москве - до 300 рублей, а в ресторанах fast casual - от 600 до 1000 рублей, - рассказала "РГ" директор Школы бизнеса для рестораторов Наталья Кулакова. - Дороже, но полезнее и атмосфернее. Правда, это могут позволить себе не все. А потому выбирают фастфуд, так как это недорого и быстро.

Однако некоторые сетевые рестораны потихоньку перестраиваются и вводят в меню элементы здорового питания, добавила Кулакова. Наряду с бургерами, например, появляются овощи и фрукты в нарезке, свежевыжатые соки.

Инфографика "РГ": Михаил Шипов/ Сергей Жуков
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