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19.02.2019 14:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кадровый рецепт

Власти задумались о поддержке сельских медиков
Текст: Анна Скрипка, Анна Скудаева, Татьяна Ткачева
Российская газета - Экономика Центрального округа № 36(7794)
Дефицит врачей в сельской местности заставляет региональные власти искать пути решения этой проблемы. Многие медики, получившие миллион рублей подъемных в рамках программы "Земский доктор", отрабатывают положенный срок и уезжают из села, а некоторые и вовсе возвращают деньги. Как быть в такой ситуации?
Фото: Владимир Смирнов В сельских больницах и амбулаториях не хватает молодых медиков. Фото: Владимир Смирнов
В сельских больницах и амбулаториях не хватает молодых медиков. Фото: Владимир Смирнов

За все заплатят

На недавнем брифинге врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов сообщил: медучреждениям региона требуется 227 врачей и 433 специалиста среднего звена. Сейчас в регионе 39 процентов врачей - пенсионеры или граждане предпенсионного возраста.

- Средний возраст врачей составляет 47 лет. Хотя это не такой уж высокий показатель, мы должны понимать: если ничего не делать, с каждым годом он будет увеличиваться, - отметил врио главы региона.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
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Липецкие власти разработали меры поддержки, которые, по мнению чиновников, должны привлечь молодые кадры в отрасль. Действует программа "Земский доктор", предусматривающая миллион рублей подъемных для врачей и 500 тысяч для среднего медперсонала. Докторам, которые не имеют своего жилья, компенсируют сумму аренды, а сельским медикам - еще и затраты на коммунальные услуги. При этом в приоритете - поддержка врачей дефицитных для области специальностей. Ординаторам и студентам-целевикам тоже будут помогать финансово. И хотя пока объем средств, которые направят на все это, не называется, понятно, что для бюджета эта сумма внушительная.

Параллельно в регионе займутся профориентацией: в Липецке, Ельце и Лебедяни создадут специализированные классы, которые объединят школьников, увлекающихся естественными науками. Их будут готовить к поступлению в медицинские вузы и факультеты. Власти полагают, что к 2024 году число специалистов в этой сфере должно достигнуть 15,9 тысячи человек. Это решит проблему кадрового дефицита.

Закон написан

В Белгородской области действует проект "Управление здоровьем", главная цель которого - создание системы первичной медицинской помощи и службы профилактики. Семейных врачей, особенно в сельской местности, не хватает. Вице-губернатор Наталья Зубарева, курирующая систему здравоохранения в регионе, подчеркнула: в поликлиниках Белгорода не хватает семерых врачей, а во втором по величине городе области - Старом Осколе - недокомплект достигает 40 процентов штата. И это помимо дефицита узких специалистов, в том числе педиатров. Получается, что не манит в семейную медицину даже зарплата - если врач достигает целевых показателей, она может составить 55 тысяч рублей в месяц. Однако ни эта перспектива, ни миллион подъемных пока не привлекают молодых докторов. Поэтому власти решили подключить нефинансовую мотивацию.

Если в поликлиниках Белгорода не хватает семерых врачей, то в Старом Осколе недокомплект достигает 40 процентов штата

Областной департамент здравоохранения и медицинский институт Белгородского госуниверситета договорились о сотрудничестве: студентам, которые готовятся к выпуску, предложили поработать на вакантных местах.

- На принципах дуального обучения ординаторы могут пройти практику на этих площадках, попробовать себя в деле, - пояснила Наталья Зубарева. - Также у них будет возможность поговорить с представителями муниципалитета о соцподдержке. Главная потребность молодого врача - жилищная. И если на местах этот вопрос решают, то врач, как правило, остается работать.

Фото: PHOTOXPRESS
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Особый статус семейного врача совсем скоро будет закреплен законодательно - проект нормативного акта уже рассматривают профильные комитеты областной Думы. В законопроекте изложены принципы работы семейной медицины. Скорее всего, после их утверждения меры соцподдержки врачей первичного звена тоже станут предметом законодательного регулирования.

Первый замначальника регионального департамента здравоохранения и соцзащиты Людмила Крылова подчеркивает: для медиков уже создано многое. Только на ремонт и строительство офисов и оснащение их новым оборудованием направили около трех миллиардов рублей. Так что на условия труда медиков жаловаться не стоит.

Чиновнику на заметку

История семьи доктора Юлии Борозенец - своего рода отражение ситуации с кадрами в здравоохранении. Отучившись, она с мужем уехала в Липецкую область, в благоустроенный Тербунский район. Стали земскими докторами - со всеми причитающимися льготами и подъемными. Только вот даже положенный срок не отработали: вернули часть денег государству и из села уехали. Появился ребенок, зарплаты мужа перестало хватать, чтобы содержать семью с малышом.

- Еще ни разу не пожалели, что уехали, - уверяет собеседница. - В городе у врача гораздо больше возможностей заработать. Живем в Белгороде, сложно, но это гораздо лучше. Недавно мы ездили в Липецкую область за нужными документами. Очень жаль, что там, где работал мой муж, новые специалисты так и не появились. Наверное, все понимают - могут попасть в нашу ситуацию.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
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Юлия признается, что финансовый фактор - хоть и не главный в мотивации врача, но существенный. Сейчас оба супруга нашли достойную работу.

- Понимаете, помимо подъемных и прочих выплат, важна система, - считает Юлия. - Вот мы бы не отказались от льготной ипотеки для врачей. Почему нет? Или от детского сада. В нашей профессии в принципе все непросто. Пациенты жалуются: не назначили анализы, какие-то еще исследования... Но страховая медицина держит нас в рамках - за каждый анализ мы должны отчитаться - почему выписали на него направление. Интуиция не может быть основанием, даже если окажется, что следовало ее послушать. Скорее всего, глядя на эти условия, выпускники медвузов и не стремятся в принципе в профессию и в сельскую медицину в частности.

Прямая речь

Владимир Куликовский, директор медицинского института НИУ БелГУ, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Белгородской облдумы:

- Мне кажется, что молодому поколению нужно на примере великих медиков показывать важность работы на селе. И мы это делаем. Рассказываем, что известный хирург Арнольд Седов после окончания Московского мединститута приехал работать в село Головчино тогда Борисовского района, а уже потом переехал в Борисовку и дальше стал строить свою карьеру. Или Кристиан Барнард - хирург, впервые пересадивший сердце. Начинал в глубинке, и это не помешало ему стать доктором наук, сказать свое слово в медицине. Чтобы приобрести опыт, нужно пройти весь путь. Всегда повторяю студентам: вы не теряете время - вы приобретаете знания.

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