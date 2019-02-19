Под Тулой экс-директор училища олимпийского резерва сел за растрату

В Тульской области осужден бывший директор Новомосковского училища олимпийского резерва. Экс-директор взят под стражу в зале суда, сообщила "РГ" старший помощник прокурора области Любовь Кузнецова.

Как установлено судом, бывший директор оплатил фиктивное проведение тренировочных сборов велосипедистов и гребцов на байдарках и каноэ. Реально спортсмены в период с декабря 2015 по декабрь 2016 года ни на какие сборы не ездили. Тем не менее, директор заключил 13 контрактов без тендеров и аукционов с 4 фирмами, подконтрольными его знакомому. Затем без подтверждения факта оказания услуг, без необходимого анализа документов на предмет соответствия исполнения требованиям контракта сам подписал отчетные документы. В результате на счета этих фирм было перечислено более четырех миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорских проверок. Новомосковский городской суд признал экс-директора виновным в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Ему назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима и штрафа в 500 тысяч рублей. Кроме того, в течение четырех лет запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях.