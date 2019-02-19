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19.02.2019 14:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой экс-директор училища олимпийского резерва сел за растрату

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области осужден бывший директор Новомосковского училища олимпийского резерва. Экс-директор взят под стражу в зале суда, сообщила "РГ" старший помощник прокурора области Любовь Кузнецова.

Костромичам пришли счета по 135 тысяч рублей за холодную воду

Как установлено судом, бывший директор оплатил фиктивное проведение тренировочных сборов велосипедистов и гребцов на байдарках и каноэ. Реально спортсмены в период с декабря 2015 по декабрь 2016 года ни на какие сборы не ездили. Тем не менее, директор заключил 13 контрактов без тендеров и аукционов с 4 фирмами, подконтрольными его знакомому. Затем без подтверждения факта оказания услуг, без необходимого анализа документов на предмет соответствия исполнения требованиям контракта сам подписал отчетные документы. В результате на счета этих фирм было перечислено более четырех миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорских проверок. Новомосковский городской суд признал экс-директора виновным в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Ему назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима и штрафа в 500 тысяч рублей. Кроме того, в течение четырех лет запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
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