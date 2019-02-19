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19.02.2019 13:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Полуфиналистов конкурса "Лидеры России" призвали не бояться риска

Текст: Айсель Герейханова
Второй полуфинал Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" по Центральному федеральному округу стартовал 19 февраля в Подмосковье. Участникам предстоит решить реальные бизнес-кейсы, которые ведущие российские компании взяли из жизни. Это последний региональный полуфинал, и дальше в финал выйдут 300 самых перспективных участников со всей страны. Изначально на конкурс подали заявки больше 200 тысяч человек.

На церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин, который уже второй год выступает в качестве наставника конкурса, рассказал о своем опыте формирования команды. "На что бы я ориентировался при выборе единомышленников и сторонников. Во-первых, главная проблема, с которой сталкиваются и ощущают молодые люди, молодые управленцы, - это ощущение, что у них нет возможностей. Вот у Иванова, Петрова так сложилось, что просто "зеленая дорога": все ему везет, раз за разом он делает карьеру без всяких усилий", - заметил Собянин.

Но, по его словам, жизнь многогранна и каждому человеку дает возможность. "Главное - увидеть эту возможность и использовать", - призвал мэр. Собянин рассказал, что видел огромное количество людей, у которых была возможность, но они предпочли стабильность и надежное место. "Они не хотели рисковать, потому что ты рискуешь своей судьбой, не чужой. И сделать шаг в неизвестность, рискнуть, начать заново жизнь чрезвычайно сложно", - заметил глава города.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Он обратился к залу с вопросом: "Что сделало из обезьяны человека?". Некоторые участники предположили, что это труд. Но Собянин всех удивил своим ответом. "Отклонение от нормы", - заявил он. По его словам, если все делать "как положено", то никогда не стать лидером. "Лидер - это отклонение от нормы. Важно внутреннее желание двигаться вперед", - подытожил он. Собянин также призвал участников погружаться в то дело, которым занимаешься. "До глубины прочувствовать его, понять его. И на основе этого, возможно, переосмыслить процессы. И проложить прямую линию к цели", - дал совет он и отметил, что это тоже огромный риск, потому что многие могут быть против. "Но это единственный путь к успеху", - подчеркнул мэр Москвы.

Как глава столицы он добавил, что Москва сегодня дает все возможности лидерам. "Это огромный город, в котором, кажется, что можно потеряться, что тебя не заметят. Но на самом деле современные города сосредотачивают в себе возможности для талантливых людей. Сейчас в Москве есть условия для любого бизнеса", - сказал он.

О двух типах лидерства рассказал режиссер и член наблюдательного совета "Лидеров России" Павел Лунгин. Так, по его словам, в древних обществах был вождь, который все делал как надо, умел организовывать и управлять в обычной ситуации. Но был и шаман, который подавал идеи и выполнял роль антикризисного менеджера, умел отвечать на меняющиеся вызовы. "Важно про себя понять, кто ты. Порождаешь идеи или мощно двигаешься вперед", - отметил Лунгин. Позже в разговоре с журналистами он сказал, что в России в управленческой сфере сегодня, скорее, не хватает нестандартного подхода, тех людей, которые не скрывают, что видят мир иначе.

В свою очередь, глава РЖД и наставник конкурса Олег Белозеров подчеркнул, что сегодня для руководителей предприятия самое главное - это хорошее управление. "Все делают люди, а не машины", - отметил он. Белозеров также подчеркнул, что лидерские качества - это не  только "я", но и умение работать в команде и чем-то отличаться от других участников.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Генеральный директор платформы "Россия - страна возможностей" и руководитель конкурса Алексей Комиссаров отметил, что полуфиналистов ждут два сложных дня. "Я желаю вам не только показать свои качества и лидерские способности, но и оставаться самими собой. Одно из главных достоинств - это то, что вы можете друг с другом общаться. Вне зависимости от результатов продолжайте расти. Лидерство - это способность превращать мечты в реальность", - дал он напутствие участникам.

Некоторые полуфиналисты участвуют в конкурсе уже во второй раз. Так, Ирина Просвирякова рассказала "РГ", что в прошлом году также выходила в полуфинал, но до финала дойти не смогла. "Одного балла не хватило. Вот приехала его добирать. Хочу дойти до финала, чтобы посмотреть, насколько я нужна своей стране, могу быть востребованна и получить предложения", - поясняет она. По ее словам, сейчас она работает в Лондоне и рассматривает вариант возвращения в Россию. "Я работаю в сфере человеческих ресурсов и рассматриваю возможность перейти на госслужбу, например, в Министерство образования", - рассказала она.

Другой полуфиналист из Москвы Сергей Рощин подчеркнул, что получить предложения по работе - это для него не самое главное в конкурсе. "Главное - получить наставника для себя и возможность развиваться, доказать себе, что могу добиться успеха", - пояснил он. Сергей также рассказал, что до полуфинала добраться было сложно: "На очных тестах были непредсказуемые вопросы, потом ретест". Уже сейчас Сергей работает в банке директором проектного офиса. Кроме того, он ментор студенческого проекта "Наставничество для студентов".

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Одно из главных требований к участникам второго конкурса в этом году - обязательная реализация социального проекта в рамках задания "Сердце лидера". Участники уже представили больше 200 проектов. Они направлены на решение вопросов экологии, образования, детей из детдомов, пожилых людей.

У Сергея Рощина проект связан с наставничеством. "Среди менторского проекта оказалось несколько полуфиналистов, и мы вместе организовали форум наставнических проектов, который должен стать точкой объединения и получения синергии для разных проектов", - рассказал он.

Результаты второго полуфинала по ЦФО станут известны уже в четверг. Финал конкурса пройдет в Сочи с 13 по 17 марта. Триста финалистов получат гранты в размере 1 миллиона рублей, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев. А победителей ждет целый год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и госслужащих. "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", созданный по решению президента и призванный создать социальные лифты для лучших управленцев страны.

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