Рекордный пассажиропоток отмечен на МЦК из-за закрытия части "красной" ветки

Московское центральное кольцо (МЦК) перевезло в понедельник рекордное число пассажиров - им воспользовались 508 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичной подземки.

В пресс-службе московского метро "РГ" рассказали, что установлению нового рекорда поспособствовало увеличение числа пассажиров на станциях МЦК "Бульвар Рокоссовского" и "Локомотив". Местные жители выбрали МЦК как альтернативу закрытым станциям метро на Сокольнической линии.

Так, например, пассажиропоток на станции МЦК "Бульвар Рокоссовского" вырос в три раза, а на станции "Локомотив" был отмечен двукратный рост числа пассажиров. Данные сравнивались с показателями того же дня год назад.

Предыдущий рекорд на МЦК был установлен 7 ноября прошлого года. Тогда кольцом воспользовалось около 500 тысяч человек.

"Мы благодарны пассажирам за выбор альтернативных маршрутов в период закрытия пяти станций Сокольнической линии", - отметили в пресс-службе.

Помимо МЦК, пассажиры могут воспользоваться компенсационным автобусным маршрутом (КМ). Автобусы курсируют от временно закрытой станции метро "Черкизовская" до "Комсомольской".