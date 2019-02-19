Новости

В Канаде семь детей погибли во время пожара 00:17
Вашингтон не готов обсуждать сроки вывода войск из Сирии 19.02.2019
Посольство РФ указало Белому дому на вмешательство Украины в дела США 19.02.2019
Собрание Третьяковской галереи пополнилось двумя картинами Михаила Никонова 19.02.2019
Во Франции вандалы осквернили еврейское кладбище 19.02.2019
Анна Кузнецова рассказала о пользе личного примера отцов в воспитании детей 19.02.2019
Дзагоев покинул поле на носилках в контрольном матче ЦСКА 19.02.2019
Двум группам российских журналистов отказали во въезде в Молдавию 19.02.2019
Льготный налоговый режим для самозанятых могут распространить на всю Россию 19.02.2019
В Швейцарии четыре человека пострадали при сходе лавины 19.02.2019
МИД РФ уличил Киев в гнусных провокациях накануне выборов 19.02.2019
В Петербурге будут судить торговца паспортами несуществующей страны 19.02.2019
В Марселе скончался напавший на прохожих с ножом злоумышленник 19.02.2019
Реальные доходы россиян снизились на 1,3 процента в январе 19.02.2019
Парковка на улице Гарибальди в Москве стала бесплатной 19.02.2019
Минпромторг изучит законопроект о закрытии супермаркетов на выходные 19.02.2019
Суд признал бывшую жену Джигарханяна виновной в слежке за мужем 19.02.2019
Румас: Повышение эффективности госсектора будет ключевой задачей кабинета 19.02.2019
Глава МЧС призвал регионы усилить меры пожарной безопасности 19.02.2019
В Марселе злоумышленник напал с ножом на прохожих 19.02.2019
Вертолеты Балтфлота сбросили ракеты и бомбы на "вражеские" корабли 19.02.2019
В центре Москвы перекроют движение в день послания президента 19.02.2019
РПЦ осудила задержание митрополита Митрофана на Украине 19.02.2019
Сергей Бурунов сыграет гендиректора телеканала 19.02.2019
Михаил Боярский признался, что в его славе "виноваты" "Битлз" 19.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 23:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Собрание Третьяковской галереи пополнилось двумя картинами Михаила Никонова

Текст: Иван Владимиров

Полотна "Игроки I" и "Игроки III" Михаила Никонова (1928-2010) были куплены компанией "Нексиа Пачоли" и переданы в дар Третьяковской галерее.

В отличие от своего младшего брата Павла Никонова, чья картина "Геологи" (1962) стала знаковым произведением "сурового стиля", одной из вех "оттепели", Михаил Федорович Никонов известен меньше. Человек очень одаренный, обладавший тонким музыкальным слухом и великолепным голосом, он в юности выбирал между любовью к музыке и страстью к живописи. Живопись победила.

Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея
Русский музей продолжает рассказывать сагу о Романовых

Выпускник знаменитой Московской средней художественной школы и Художественного института имени Сурикова, он в конце 1950-х вошел в "группу девяти", объединившую таких разных художников, как Николай Андронов, Борис Биргер, Владимир Вейсберг, Наталья Егоршина, Михаил Иванов, Кирилл Мордовин, Павел Никонов, Мария Фаворская. Общим у них было желание искать свой путь в живописи, интерес к русским "сезанистам", в целом - к искусству начала ХХ века.

Группа, чья первая выставка открылась в 1959 (именно после нее картину Михаила Никонова купил Евгений Евтушенко), просуществовала недолго. Михаил Федорович, один из инициаторов объединения, стал первым, кто его покинул, уйдя в "одиночное плавание".

Картины 1980-х выдают его увлечение экспрессионизмом. Серия "Игроки", в которую входят две подаренные Третьяковской галерее картины, была написана как раз в жесткой экспрессивной манере. Это не единственные работы художника в собрании Третьяковской галереи - в ее коллекции, кроме того, есть еще три работы Михаила Федоровича.

Фото: wikimedia.com
Знаменитая картина Репина отправляется на выставку в Третьяковку

Обогащение фондов искусства ХХ-ХХI века - одна из насущных задач музея. Лакуны в коллекции, формирование которой в середине ХХ века во многом определялось идеологическими критериями, сегодня можно восполнить только с помощью меценатов и дарителей. Программа "Меценаты и дарители - Третьяковской галерее" рассчитана на "длинную" перспективу, но ее результаты ощутимы уже сегодня. В 2018 году в коллекцию музея поступило более трех тысяч работ.

На вечере, посвященном Михаилу Никонову и дару его картин Третьяковской галерее, воспоминаниями о художнике поделились его сын Владимир Никонов, музыкант, заслуженный̆ артист России, и брат - Павел Никонов. А ансамбль солистов Клавир-трио "Элегия" исполнил любимые произведения Михаила Федоровича, в том числе - Чайковского, Бородина, Рахманинова, Дебюсси, Прокофьева…

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Действия эсминца США в Черном море отслеживают два российских корабля
Минпромторг изучит законопроект о закрытии супермаркетов на выходные
В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика
МИД РФ уличил Киев в гнусных провокациях накануне выборов
Военным запретили смартфоны и соцсети на службе