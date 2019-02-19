Собрание Третьяковской галереи пополнилось двумя картинами Михаила Никонова

Полотна "Игроки I" и "Игроки III" Михаила Никонова (1928-2010) были куплены компанией "Нексиа Пачоли" и переданы в дар Третьяковской галерее.

В отличие от своего младшего брата Павла Никонова, чья картина "Геологи" (1962) стала знаковым произведением "сурового стиля", одной из вех "оттепели", Михаил Федорович Никонов известен меньше. Человек очень одаренный, обладавший тонким музыкальным слухом и великолепным голосом, он в юности выбирал между любовью к музыке и страстью к живописи. Живопись победила.

Выпускник знаменитой Московской средней художественной школы и Художественного института имени Сурикова, он в конце 1950-х вошел в "группу девяти", объединившую таких разных художников, как Николай Андронов, Борис Биргер, Владимир Вейсберг, Наталья Егоршина, Михаил Иванов, Кирилл Мордовин, Павел Никонов, Мария Фаворская. Общим у них было желание искать свой путь в живописи, интерес к русским "сезанистам", в целом - к искусству начала ХХ века.

Группа, чья первая выставка открылась в 1959 (именно после нее картину Михаила Никонова купил Евгений Евтушенко), просуществовала недолго. Михаил Федорович, один из инициаторов объединения, стал первым, кто его покинул, уйдя в "одиночное плавание".

Картины 1980-х выдают его увлечение экспрессионизмом. Серия "Игроки", в которую входят две подаренные Третьяковской галерее картины, была написана как раз в жесткой экспрессивной манере. Это не единственные работы художника в собрании Третьяковской галереи - в ее коллекции, кроме того, есть еще три работы Михаила Федоровича.

Обогащение фондов искусства ХХ-ХХI века - одна из насущных задач музея. Лакуны в коллекции, формирование которой в середине ХХ века во многом определялось идеологическими критериями, сегодня можно восполнить только с помощью меценатов и дарителей. Программа "Меценаты и дарители - Третьяковской галерее" рассчитана на "длинную" перспективу, но ее результаты ощутимы уже сегодня. В 2018 году в коллекцию музея поступило более трех тысяч работ.

На вечере, посвященном Михаилу Никонову и дару его картин Третьяковской галерее, воспоминаниями о художнике поделились его сын Владимир Никонов, музыкант, заслуженный̆ артист России, и брат - Павел Никонов. А ансамбль солистов Клавир-трио "Элегия" исполнил любимые произведения Михаила Федоровича, в том числе - Чайковского, Бородина, Рахманинова, Дебюсси, Прокофьева…