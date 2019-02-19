Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей клинику Елены Малышевой

Арбитражный суд Москвы оштрафовал медицинский центр ведущей программы "Жить здорово" на Первом канале Елены Малышевой на 100 тысяч рублей. Сотрудники Росздравнадзора обнаружили в клинике различные нарушения.

В частности, в кабинете пластического хирурга не было кушетки, тонометра, перевязочного стола, холодильника и некоторых других медицинских изделий, а один из пластических хирургов не имел необходимого 5-летнего стажа работы.

Кроме того, техническое обслуживание проходили всего две единицы медицинской техники из 102.