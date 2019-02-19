Замоскворецкий райсуд столицы вынес обвинительный приговор экс-руководителям банка "Екатерининский".

Экс-председатель правления кредитного учреждения Эдуард Будишевский, бывший начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования Яков Крейнин, а также ревизор банка Елена Панева признаны виновными в хищении из "Екатерининского" почти 1,2 миллиарда рублей. Все обвиняемые в махинациях получили от трех до семи лет колонии. Дело еще одного осужденного, бывшего зампреда правления Александра Бахматова, было рассмотрено ранее в особом порядке. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Организатором преступления, по данным следствия, является экс-президент банка Павел Гольдман. Он сбежал за границу и находится в международном розыске.

Еще в марте 2016 года в связи с проведением высокорискованной кредитной политики и сомнительных транзитных операций "Екатерининский" лишился лицензии. И вот тогда ВИП-вкладчики, решив забрать свои деньги, неожиданно узнали, что не числятся клиентами банка. При оформлении депозитов в 2014-2015 годах им обещали выгодные условия и предельно простую процедуру. Они могли это сделать без самостоятельного заполнения документов и посещения операционного и кассового залов. Интересно то, что заключенные договоры не отражались в бухучете, деньги не попадали в кассу. Они попросту впоследствии выводились в качестве кредитов на счета фирм-однодневок, которыми распоряжались руководители банка.

Основанием для возбуждения уголовного дела стало обращение в правоохранительные органы почти трех десятков обворованных клиентов банка. Одним из таких клиентов оказался давний знакомый Будишевского предприниматель Владимир Фисюк, вложивший в банк своего приятеля 50 миллионов рублей.