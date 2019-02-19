Тарифы на утилизацию мусора в Костроме оспорили в суде

Оператор крупнейшей региональной зоны, включающей в себя Кострому и еще восемь муниципалитетов, потребовал от властей через суд увеличить предельную стоимость своих услуг на 63 миллиона рублей. Власти заявили, что если иск удовлетворят, то счета за утилизацию мусора для населения значительно вырастут. В ситуации разбиралась корреспондент "РГ".

Поделили на троих

Слушания по иску регионального оператора зоны N 1 ООО "ЭкоТехноМенеджмент" (ЭТМ) к областному департаменту госрегулирования цен и тарифов начались в областном суде. Предметом спора стало постановление департамента об установлении предельного тарифа на утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО). В компании посчитали, что установленный для них властями тариф слишком низкий.

В 2018 году в Костромской области прошел конкурсный отбор региональных операторов по обращению с ТКО. В результате победу в первой зоне деятельности одержало ООО "ЭТМ", во второй зоне - ООО "Полигон", в третьей - ООО "Спецтранс".

В регионе действуют три оператора ТКО, охватывающие районы вокруг Костромы, Шарьи и Галича. Приступая к работе, победители конкурса заявили, что к исполнению своих обязанностей по обезвреживанию и вывозу мусора они готовы полностью. Но если в Галиче и Шарье реформа началась довольно гладко, то в Костроме возникли серьезные проблемы. Жители начали жаловаться на ухудшение качества услуги по уборке и вывозу мусора: во многих дворах и вдоль дорог скопились горы пакетов с отходами, привлекающие птиц и грызунов. Эксперты Роспотребнадзора предупредили, что гниющие кучи отходов могут привести к распространению в областном центре опасных болезней. В ситуацию были вынуждены срочно вмешаться власти. Только после этого отходы с заваленных контейнерных площадок стали вывозить оперативнее.

Все выше и выше

С марта 2016 года депутаты гордумы возложили на жителей областного центра обязанность до конца 2024 года дополнительно к базовому тарифу платить инвестиционную надбавку - 79,89 рубля за кубометр (без НДС) за новый автоматизированный мусоросортировочный комплекс, принадлежащий компании "ЭТМ". В прошлом году с учетом надбавки стоимость утилизации мусора составляла 215,79 рубля за кубометр. По подсчетам депутатов, к концу 2018 года костромичи успели выплатить в качестве инвестнадбавки более ста миллионов рублей.

Однако эти суммы оказались не предельными: при введении новой схемы обращения с отходами региональные операторы представили властям обновленные расчеты, содержащие резкое увеличение затрат. По итогам экспертиз департамент госрегулирования цен и тарифов снизил первоначальные требования операторов в среднем на 14 процентов. Однако даже после вмешательства властей плата за вывоз, сортировку, переработку и захоронение мусора выросла для населения Костромы в 2,65-3 раза.

Региональный оператор посчитал, что установленный властями тариф слишком низкий

С 1 по 31 декабря 2018 года власти установили для ООО "ЭТМ" предельный тариф в размере 572,44 рубля за кубометр (с НДС). На первое полугодие 2019 года он составляет уже 582,14 рубля, во втором полугодии вырастет до 656,44 рубля за кубометр. С учетом утвержденных нормативов для жителей многоквартирных домов ежемесячная плата за мусор составит соответственно 103, 105 и 118 рублей с человека, в то время как ранее она взималась исходя из площади квартиры.

Получив в январе 2019 года счета за мусор, костромичи завалили мэрию жалобами, а жители Волгореченска собрали сход, на котором потребовали главу муниципалитета отказаться от чрезмерно дорогих услуг регионального оператора.

Депутаты гордумы Костромы обратились к главе города Юрию Журину с требованием отменить обременительную для жителей инвестнадбавку на строительство АМСК. Журин предложил вернуться к рассмотрению этого вопроса весной, когда будут известны результаты проверок прокуратуры и следственных органов. Тем временем губернатор региона Сергей Ситников распорядился создать комиссию для пересчета норматива накопления ТКО. Причина - все те же жалобы граждан.

Доставка с голубями

Как отметил в судебном заседании представитель регионального оператора ООО "ЭТМ" Денис Горбачев, истец не согласен с утвержденным для предприятия размером валовой выручки и потребовал увеличить ее почти на десять процентов. Он пояснил, что чиновники необоснованно не включили в расходы затраты на деятельность расчетно-кассового центра (РКЦ) по выставлению и доставке квитанций потребителям, а также возросшие затраты на обезвреживание мусора и на заработную плату сотрудников.

- Департамент не мог снижать сумму, заявленную на конкурс. Квитанции доставят с голубями, что ли? Никто бы и не заявился, если бы знал, что такой будет тариф, - заявил Денис Горбачев.

Представители ответчика возразили, что при определении валовой выручки все статьи затрат должны быть подтверждены документально.

- Если нет обосновывающих документов - мы эти статьи расходов не принимаем, - пояснила руководитель департамента Ирина Солдатова. - На момент тарифного регулирования договора с РКЦ не существовало в природе, поэтому у нас не было оснований его включать. Были уменьшены и расходы на транспортировку ТКО: заявка 309 рублей за куб была снижена до 268, поскольку мы провели анализ рынка и сделали вывод, что траты на логистику должны быть ниже. Были также уменьшены расходы на оплату труда: зарплата одного из работников, согласно заявке, - 200 тысяч рублей в месяц! Извините, такие расходы мы не принимаем: мы ориентируемся на среднюю зарплату в регионе, которая составляет 26-27 тысяч рублей. В итоге вместо 690 миллионов мы утвердили выручку в 686 - общее снижение составило всего четыре миллиона.

Отвечая на вопрос корреспондента "РГ", насколько еще увеличатся тарифы для населения, если суд удовлетворит иск ООО "ЭТМ", Денис Горбачев сообщил, что ответить не готов, поскольку требования "будут уточняться".

Комментарии

Ирина Солдатова, директор департамента госрегулирования цен и тарифов Костромской области:

- В 2018 году в Костромской области прошел конкурсный отбор региональных операторов. В соответствии с требованиями законодательства в конкурсной документации определена предельная максимальная стоимость услуг регионального оператора на восемь лет работы. Она была рассчитана и опубликована заранее: на 2019 год - 690 миллионов рублей. Те, кто был согласен с этими расчетами, заявились на конкурс. После объявления результатов победители до 1 июля должны были предоставить тарифные заявки, что они и сделали. И мы увидели, что заявка регионального оператора составлена не на 690 миллионов рублей, а на 740! Но есть требования законодательства: сумма, указанная в конкурсной заявке, является предельной, и тарифный орган не может ее превысить ни при каких условиях. Если по итогам года у организации возникли неучтенные расходы - например, договор с РКЦ - в следующем году они могут их предъявить, и мы будем обязаны включить это в тариф. Истец с этим порядком не согласен: он хочет получить все и сразу. Мы полагаем, что оператору необходимо проработать год и проанализировать: каков объем мусора, каковы затраты на заработную плату, транспортировку и так далее. Если суд удовлетворит требования истца, то затраты потребителей с учетом инвестиционной составляющей в первом полугодии вырастут с 582,14 до 662,08 рубля за куб, во втором - с 656,44 до 673,25 рубля. В расчете на человека в многоквартирных домах тарифы увеличатся с 105,76 до 120,28 рубля, а в индивидуальных - с 139,71 до 158,9. А ведь плата и без того повысилась.

Денис Горбачев, заместитель генерального директора ООО "ЭТМ":

- Наши расходы существенно выросли. Департамент исключил обоснованные расходы на РКЦ. Это более 20 миллионов рублей, связанных с доставкой квитанций. В нашем штатном расписании нет сотрудников, которые начислят платежи 400 тысячам граждан и доставят квитанции адресатам. РКЦ берет 3,8 процента от начисления счета. В некоторых районах счета доставляются "Почтой России" и расходы выше, чем у управляющих компаний в городе. Нормативно-правовой акт департамента ставит регионального оператора перед фактом, что необходимые средства в тарифе не заложены, взять их будет неоткуда, и к концу года мы окажемся в убытке.