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19.02.2019 11:38
Проект: В регионах

Вложения в инновации

Тульскую "Композитную долину" отметили в Сочи
Текст: Елена Шулепова
Российская газета - Экономика Центрального округа № 36(7794)
Крупный научный центр разработки и производства композитов формируется в Тульской области. На инвестиционном форуме в Сочи эту заявку на создание уникального проекта, предусматривающего производство новейших материалов, особо отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Не секрет, что без современных материалов невозможно развитие ни одной отрасли. Как отметил в ходе панельной дискуссии тульский губернатор Алексей Дюмин, сегодня с реализацией этого направления есть определенные сложности: нужные кадры практически нигде не готовят, а компании по-прежнему закупают материалы за рубежом, финансируя конкурентов. Изменить ситуацию планируется благодаря амбициозному проекту "Композитная долина", который уже начал разворачиваться в Тульской области. Его суть - в концентрации всех необходимых ресурсов для обеспечения прорыва в создании новых материалов. На базе существующих площадок будут созданы современные центры. В одном кампусе предполагается разместить Центр инновационных разработок и экспериментальной химии, Научно-технологический полигон, Центр техногенной и экологической безопасности стран БРИКС, Инжиниринговый центр и опытно-промышленные линии с самым современным оборудованием.

Заинтересованность в развитии проекта уже высказали потенциальные потребители. Так, президент, председатель правления ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь отметил, что в условиях санкций изготовление композитов в "Композитной долине" Тульской области открывает перспективы для создания самых современных самолетов.

Современные технологические центры появятся на базе существующих площадок

В первый день форума стенд региона посетил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Алексей Дюмин рассказал премьер-министру о крупных проектах, реализующихся в Тульской области, - особой экономической зоне "Узловая", где уже есть в том числе три резидента, занимающихся композитным направлением. Речь также шла об урбанистическом проекте "Тульская набережная" и о подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля. Дмитрий Медведев дал ряд поручений, которые позволят сделать праздник более масштабным.

На Сочинском форуме делегация региона заключила более 20 инвестиционных контрактов и соглашений о сотрудничестве с инфраструктурными компаниями и компаниями, которые будут реализовывать проекты цифровой экономики. Так, на цифровую трансформацию региона будет направлено 500 миллионов рублей. А, к примеру, на проект по импортозамещению поставок поваренной соли - 3,2 миллиарда: Тульская область обладает крупнейшими в ЦФО запасами каменной соли, разговоры о разработке месторождения ведутся около 20 лет, но только сейчас дело сдвинулось. Подписаны перспективные соглашения в области энергетики, химии, металлургии, пищевой промышленности. Инвестиционный портфель заключенных туляками контрактов превышает 20 миллиардов рублей.

Кстати

Особо стоит отметить документы о сотрудничестве, подписанные Тульской областью в рамках РИФ с Советом министров Республики Крым и четырехстороннее соглашение между Российским фондом прямых инвестиций, Фондом "Росконгресс", Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Корпорацией развития Тульской области.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула
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