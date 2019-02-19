Тульскую "Композитную долину" отметили в Сочи

Не секрет, что без современных материалов невозможно развитие ни одной отрасли. Как отметил в ходе панельной дискуссии тульский губернатор Алексей Дюмин, сегодня с реализацией этого направления есть определенные сложности: нужные кадры практически нигде не готовят, а компании по-прежнему закупают материалы за рубежом, финансируя конкурентов. Изменить ситуацию планируется благодаря амбициозному проекту "Композитная долина", который уже начал разворачиваться в Тульской области. Его суть - в концентрации всех необходимых ресурсов для обеспечения прорыва в создании новых материалов. На базе существующих площадок будут созданы современные центры. В одном кампусе предполагается разместить Центр инновационных разработок и экспериментальной химии, Научно-технологический полигон, Центр техногенной и экологической безопасности стран БРИКС, Инжиниринговый центр и опытно-промышленные линии с самым современным оборудованием.
Заинтересованность в развитии проекта уже высказали потенциальные потребители. Так, президент, председатель правления ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь отметил, что в условиях санкций изготовление композитов в "Композитной долине" Тульской области открывает перспективы для создания самых современных самолетов.
В первый день форума стенд региона посетил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Алексей Дюмин рассказал премьер-министру о крупных проектах, реализующихся в Тульской области, - особой экономической зоне "Узловая", где уже есть в том числе три резидента, занимающихся композитным направлением. Речь также шла об урбанистическом проекте "Тульская набережная" и о подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля. Дмитрий Медведев дал ряд поручений, которые позволят сделать праздник более масштабным.
На Сочинском форуме делегация региона заключила более 20 инвестиционных контрактов и соглашений о сотрудничестве с инфраструктурными компаниями и компаниями, которые будут реализовывать проекты цифровой экономики. Так, на цифровую трансформацию региона будет направлено 500 миллионов рублей. А, к примеру, на проект по импортозамещению поставок поваренной соли - 3,2 миллиарда: Тульская область обладает крупнейшими в ЦФО запасами каменной соли, разговоры о разработке месторождения ведутся около 20 лет, но только сейчас дело сдвинулось. Подписаны перспективные соглашения в области энергетики, химии, металлургии, пищевой промышленности. Инвестиционный портфель заключенных туляками контрактов превышает 20 миллиардов рублей.
Кстати
Особо стоит отметить документы о сотрудничестве, подписанные Тульской областью в рамках РИФ с Советом министров Республики Крым и четырехстороннее соглашение между Российским фондом прямых инвестиций, Фондом "Росконгресс", Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Корпорацией развития Тульской области.