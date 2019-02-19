В центре Москвы перекроют движение в день послания президента

В центре Москвы 20 февраля будут перекрыты несколько улиц в районе Гостиного двора - об этом сообщили в столичном транспортном комплексе. Причиной названо ведомственное мероприятие - в этот день в Гостином дворе Владимир Путин огласит Послание Федеральному собранию.

Улицу Ильинка перекроют на участке от Красной до Старой площади, на Рыбном переулке ограничения введут от Ильинки до Варварки, а по Большому Черкасскому переулку нельзя будет проехать от Малого Черкесского переулка до Ильинки.

Кроме того, Малый Черкасский переулок перерекроют от Большого Черкесского переулка до Новой площади. Отмечается, что улицы и переулки будут перекрыты полностью с пяти часов утра 20 февраля до завершения Послания.