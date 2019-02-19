В Москве установят памятник основоположникам самбо

Монумент, который увековечит память о трех российских основоположниках самбо, установят в Москве до 2022 года. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на портале столичной мэрии.

Согласно тексту документа, памятник будет посвящен трем основоположникам самбо в России - Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву. Также создание памятника приурочено к 80-летнему юбилею Общероссийский физкультурно-спортивной общественной организации "Всероссийская Федерация Самбо". Монумент должны установить до 31 декабря 2021 года.

Памятник поставят на аллее спортивной славы акционерного общества "Олимпийский комплекс "Лужники". Причем все расходы по проектированию, изготовлению, установке монумента и благоустройству прилегающей территории возьмет на себя "Всероссийская Федерация Самбо".

Текущее содержание памятника потом должна обеспечить префектура ЦАО.