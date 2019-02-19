Новости

В Екатеринбурге начал свою работу первый Всероссийский форум отцов 18:19
Состояние пострадавших в ростовском ДТП оценили как тяжелое 18:10
Останкинскую телебашню эвакуировали из-за угрозы взрыва 18:06
Малышева прокомментировала 100-тысячный штраф за нарушения в ее клинике 18:00
В Ярославле скончалась актриса Волковского театра Наталия Терентьева 17:55
Видео: Казанец слепил 10-метрового "Снегалодона" 17:53
СМИ: Причиной смерти Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной 17:50
"Единая Россия" согласилась уменьшить муниципальный фильтр 17:43
Обновленные плацкартные вагоны могут пустить на южном направлении 17:39
В Петербурге на Невском проспекте троллейбус сбил пешехода 17:38
"Русский Месси" Денис Давыдов покинул "Спартак" 17:37
Буддийская монахиня более 4 минут кружилась во время ритуальной церемонии 17:31
Россия готова модернизировать индийские летающие радары А-50 17:24
Эксперимент помог пациентам избавиться от стареющих клеток 17:22
Genesis представил флагманский лимузин 17:22
Сформирована повестка встречи в Барановичах депутатов Союзного парламента 17:20
Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей клинику Елены Малышевой 17:20
В Британии раскопали огромный 6000-летний дом 17:19
На Сицилии найдена могила "вампира", убитого в XI веке 17:18
В Сети появилось еще одно посмертное музыкальное видео Децла 17:10
В Москве установят памятник основоположникам самбо 17:08
В Вологодской области в список памятников включили геоглиф "Ленин" 17:08
Появилось видео с места смертельного ДТП под Ростовом 17:03
Subaru заинтриговала новым спортивным кроссовером 17:02
Путин обсудил с саудовским королем ситуацию на рынках углеводородов 16:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 17:08
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве установят памятник основоположникам самбо

Текст: Иван Пышечкин

Монумент, который увековечит память о трех российских основоположниках самбо, установят в Москве до 2022 года. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на портале столичной мэрии.

Фото: iStock
Медный всадник стал лидером среди памятников по запросам в Яндексе

Согласно тексту документа, памятник будет посвящен трем основоположникам самбо в России - Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву. Также создание памятника приурочено к 80-летнему юбилею Общероссийский физкультурно-спортивной общественной организации "Всероссийская Федерация Самбо". Монумент должны установить до 31 декабря 2021 года.

Памятник поставят на аллее спортивной славы акционерного общества "Олимпийский комплекс "Лужники". Причем все расходы по проектированию, изготовлению, установке монумента и благоустройству прилегающей территории возьмет на себя "Всероссийская Федерация Самбо".

Текущее содержание памятника потом должна обеспечить префектура ЦАО.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин отметил важную роль отцов в семье
В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика
Принят закон о снижении сборов c ипотечных должников
Военным запретили смартфоны и соцсети на службе
В Австрии напророчили конец "монополии" Украины на транзит газа