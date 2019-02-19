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19.02.2019 14:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В одной московской гостинице зарегистрировали почти три тысячи мигрантов

Текст: Михаил Фалалеев

Столичная гостиница в Архангельском переулке проявила чудеса гостеприимства - приютила у себя аж 2755 иностранных граждан. Понятно, что такой наплыв зарубежных гостей, причем в одно и то же место пребывания, не мог не заинтересовать компетентные органы. И, действительно, заинтересовал.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов сообщил, что это была фиктивная постановка на миграционный учет иностранных граждан. Гастарбайтеров незаконно оформил 34-летний владелец гостиницы, заведомо зная, что проживать в его апартаментах они не будут. Кстати, он неправомерно воспользовался всемогущей электроникой - специальным программным обеспечением, поставив своих "клиентов" на миграционный учет виртуально.

Полицейские задержали гостеприимного предпринимателя и возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ - "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".

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