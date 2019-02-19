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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Для учения и лечения

В Подмосковье за год построят 105 соцобъектов
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 37(7795)
Более 100 объектов социальной инфраструктуры будет построено в Подмосковье в этом году. "В прошлом году мы сдали 111 таких объектов и в этом будем двигаться такими же темпами", - сообщил во вторник на заседании правительства Московской области губернатор Андрей Воробьев.

Как уточнил министр стройкомплекса Руслан Тагиев, в 2018-м в области, в частности, появились 66 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 6 поликлиник и 1 больница, 5 школ, 4 детских сада, 18 спортивных и 2 культурных объекта. "А с января этого года мы начали работать в рамках новой семилетней государственной программы бюджетного строительства с общим объемом финансирования более 155,8 миллиарда рублей", - уточнил Тагиев. На эти деньги должны быть построены 318 социальных объектов, причем 105 из них - уже в этом году. Среди знаковых строек министр назвал лечебный корпус на 190 коек в Дубне, который введут в эксплуатацию в июне, детскую поликлинику на 200 посещений в смену в Химках - она откроется в ноябре, комплексную поликлинику для детей и взрослых в Мытищах и реконструированную поликлинику Одинцовской районной больницы. Два последних объекта здравоохранения планируют открыть перед новым годом. В общей сложности за год власти обещают подарить жителям Подмосковья 33 новых объекта здравоохранения, 16 школ, 13 детсадов, 18 спортивных сооружений и 11 очагов культуры.

Фото: Евгений Самарин/РИА Новости
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А еще в этом году в Подмосковье приступят к проектированию объектов, которые должны быть построены в рамках национального проекта по развитию здравоохранения. Это новый стационар и хирургический корпус онкологического диспансера в Балашихе, многопрофильная клиника и отдельный детский стационар там же, а также московская областная детская больница в Красногорске. Их спроектируют в этом, а введут в строй в 2022-2023 годах.

Будет создан хороший задел и по строительству учреждений образования. "В Подмосковье реализуется самая большая программа в стране по строительству школ: только в марте-апреле мы заложим фундаменты 49 новых объектов. Это школы, которые будут построены в ближайшие два года", - уточнил Руслан Тагиев. Всего, напомним, в области в ближайшие пять лет должны быть построены 128 школ, именно столько нужно, чтобы ликвидировать вторую смену и не допустить ее появления в дальнейшем.

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