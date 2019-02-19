Пугающие сводки
В Тульской области четыре человека отравились угарным газом. ЧП произошло вечером 14 января в многоквартирном доме на улице Ленина в городе Болохово. После звонка жильцов, почувствовавших запах газа, на место приехала аварийная бригада АО "Газпром газораспределение Тула". "Специалисты обнаружили утечку и отравившуюся угарным газом семью - двоих взрослых и двоих детей, - рассказали в пресс-службе компании. - Все были госпитализированы. При обследовании квартиры обнаружилась самовольно установленная газовая колонка - при том, что в этом доме предусмотрена установка только газовых плит". Специалисты подчеркивают: жильцов спасло от гибели то, что они вовремя успели почувствовать запах газа и вызвать "аварийку".
А в ночь на 21 января в Калуге от отравления угарным газом погибла семья. ЧП произошло на улице Луначарского. Около 1.30 по этому адресу с сообщением об отравлении угарным газом были вызваны экстренные службы. От газа задохнулись родители и их 12-летняя дочь. В живых остался только 23-летний старший сын - он был доставлен в больницу. Отравление также получили медики, приехавшие по вызову. По предварительным данным, утечка газа произошла из-за негерметичного соединения гофрированной трубы дымохода с водонагревателем.
Издержки проверок
После трагического случая в Калужской области начались тотальные проверки газового оборудования. В областном центре, по словам начальника управления по работе с населением Инги Грибановской, за неделю обследовали 700 квартир. В 150 из них обнаружили нарушения при эксплуатации газового оборудования. В основном они связаны с неправильным подключением во время ремонта. В 134 квартирах газ отключили - до устранения неполадок.
Но попали специалисты далеко не во все квартиры - сколько бы ни призывал городской голова отнестись к этим проверкам с пониманием. Причины были: вместе с газовщиками активизировались и мошенники, выдававшие себя за сотрудников газовых служб.
Так, 88-летняя жительница Обнинска впустила в свою квартиру двух мужчин, представившихся работниками газовой службы. Они объяснили пенсионерке, что в доме проводится проверка оборудования, и доверчивая женщина пригласила их пройти. А когда они ушли, старушка не досчиталась 13 тысяч рублей, которые лежали на кухне рядом с паспортом.
Пенсионерке из Калуги вечером позвонила в квартиру женщина, которая также представилась работницей газовой службы. После ее ухода калужанка обнаружила пропажу 19 тысяч рублей.
Жительница Обнинска встретила лжегазовика на улице и привела его в квартиру. Она знала о случаях мошенничества, даже получала от участкового памятку с призывом об осторожности, но все равно попалась на удочку проходимца. Злоумышленник сообщил хозяйке квартиры, что срочно необходимо заменить газовый счетчик за 40 тысяч рублей. У пенсионерки было лишь 12 тысяч. Посетитель велел ей написать заявление на плановую замену счетчика. Пока та искала листок бумаги, мужчина исчез вместе с деньгами.
Во всех случаях полицией возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".
"Специалисты газовой службы делают обход в рабочей одежде с логотипом компании, - напоминают в полиции. - Также необходимо проверить их документы, а еще лучше - позвонить в компанию и узнать, работают ли у них такие сотрудники. А главное: не забудьте предупредить об этом всех родных и близких, особенно пожилых родственников".
"Не пущу!"
С проблемой допуска в дома и квартиры специалисты газовых служб всех регионов сталкиваются постоянно - буквально при каждой плановой проверке оборудования. Но и методы борьбы газовиков с этим явлением порой вызывают еще больше вопросов. К примеру, в августе прошлого года в Туле, в доме N 20 на улице Калинина после планового обхода газовщики отключили газ в двух подъездах. Около сорока квартир, в которых проживают в том числе семьи с детьми, остались без голубого топлива на неопределенное время. Причина - в 15 квартирах специалисты не смогли проверить исправность газового оборудования. Местные жители уверяют, что тех просто не было в это время дома. Но представители газовой службы наказали всех жильцов. На дверях подъезда повесили объявление, в котором говорится, что газ вернут тогда, когда жильцы перечисленных квартир обеспечат доступ специалистов и предоставят договоры на техобслуживание газовых приборов.
При этом требования газовщиков совершенно законные: есть постановление правительства РФ N 549, согласно которому каждому потребителю природного газа необходимо иметь договор на техническое обслуживание газового оборудования, а компании-поставщику - проводить системные проверки. Если у абонента нет договора, то поставщик газа вправе не заключать договор на поставку газа с потребителем либо приостановить исполнение своих обязательств по ранее заключенному договору, пояснили в газовой службе. За содержание внутриквартирного оборудования отвечают собственники жилья, и они обязаны заключить договор на его обслуживание. Но ведь в числе тех, кто не открыл двери, могут оказаться и такие, кто договор добросовестно заключил.
Поставили на счетчик
Осенью прошлого года на дверях подъездах туляков появились рекламные предложения различных компаний, обещающих установить газовые счетчики - "быстро и с минимумом документов". По свидетельству специалистов, зачастую после выполнения такого монтажа приходится вызывать аварийную газовую службу, сотрудники которой фиксируют многочисленные утечки газа. Об оформлении надлежащим образом технической документации и хоть каком-то соблюдении требований ГОСТов речь вообще не идет. Кроме того, никакого чека об оплате или квитанции за установку счетчика клиенту такие фирмы не выдают.
В Тульской области рекламные объявления размещало некое ООО "Газоучет". Позже выяснилось, что фирма не имеет соответствующих допусков, а указанный в объявлении номер лицензии на самом деле является номером свидетельства о членстве в СРО иной организации. Кроме того, по телефону, указанному в объявлении, отвечали операторы компании ООО "Газ эксплуатация". Эта фирма зарегистрирована в Санкт-Петербурге и не имеет филиалов или иных подразделений ни на территории Тульской области, ни в других субъектах РФ. Штат сотрудников данной организации, согласно данным ФНС России, - всего два человека.
"Ввод приборов учета газа в эксплуатацию на территории Тульской области осуществляет исключительно ООО "Газпром межрегионгаз Тула" на безвозмездной основе", - подчеркнули в пресс-службе компании.
Чудеса с трубой
Подключение счетчика, оказывается, не всегда происходит безвозмездно. Татьяна Зыкова (фамилия изменена по ее просьбе. - Прим. "РГ") купила квартиру для родителей в поселке Первомайском под Щекином в Тульской области. Сделала ремонт, купила новую газовую колонку и плиту на кухню, прибор учета, пригласила газовщиков - подключить.
- Все делали по закону, никаких "левых" мастеров не приглашали. Но газовщик сказал: у вас тут все сделано неправильно, надо заказывать проект, - рассказала Татьяна. - А мы ведь ничего не делали - все осталось от прежних хозяев. Нам надо было просто поменять старое на новое и подключить счетчик. Семья, у которой мы купили квартиру, жила в ней много лет. У них был договор на обслуживание, их проверяли два раза в год. Но почему-то нарушения в размещении газового оборудования заметили только сейчас.
В результате проект обошелся в сумму около шести тысяч рублей. Кроме того, газовщики насчитали 21 тысячу за монтажные работы. И это при том, что новый котел уже висел на старом месте и вода была подведена. Замена бытового газового котла с новой подводкой газа обошлась в 5,8 тысячи рублей.
Может быть, этим тоже объясняется нежелание жильцов приглашать официально аккредитованные службы?
Кстати
В августе прошлого года в федеральное законодательство были внесены изменения, связанные с ужесточением наказания за самовольное подключение газовых приборов. Если "умелец" попался на этом первый раз, ему грозит административная ответственность - штраф до 15 тысяч рублей для граждан и до 80 тысяч рублей для должностных лиц. Повторное нарушение законодательства чревато уголовным наказанием. "Тем, кто упорно совершает врезку за врезкой, будет грозить до восьми лет лишения свободы, - пояснил инициатор законопроекта, депутат Госдумы Николай Петрунин. - Повторная врезка в трубопровод - это свидетельство прямого умысла и преступного пренебрежения возможными трагическими последствиями. А значит, за это преступление должно быть назначено не административное, а уголовное наказание".