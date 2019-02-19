После трагических событий в Магнитогорске, где в последний день прошлого года произошел взрыв бытового газа, в регионах внепланово проверили газовое оборудование. Впрочем, аналогичные мероприятия проходят каждую зиму - ведь риск ЧП в холодное время года увеличивается. Практика показывает, что в этой сфере далеко не все благополучно. Жильцы зачастую не пускают к себе проверяющих и привлекают для установки газовых приборов "левых" мастеров. В ситуации разбиралась корреспондент "РГ".

Пугающие сводки

В Тульской области четыре человека отравились угарным газом. ЧП произошло вечером 14 января в многоквартирном доме на улице Ленина в городе Болохово. После звонка жильцов, почувствовавших запах газа, на место приехала аварийная бригада АО "Газпром газораспределение Тула". "Специалисты обнаружили утечку и отравившуюся угарным газом семью - двоих взрослых и двоих детей, - рассказали в пресс-службе компании. - Все были госпитализированы. При обследовании квартиры обнаружилась самовольно установленная газовая колонка - при том, что в этом доме предусмотрена установка только газовых плит". Специалисты подчеркивают: жильцов спасло от гибели то, что они вовремя успели почувствовать запах газа и вызвать "аварийку".

А в ночь на 21 января в Калуге от отравления угарным газом погибла семья. ЧП произошло на улице Луначарского. Около 1.30 по этому адресу с сообщением об отравлении угарным газом были вызваны экстренные службы. От газа задохнулись родители и их 12-летняя дочь. В живых остался только 23-летний старший сын - он был доставлен в больницу. Отравление также получили медики, приехавшие по вызову. По предварительным данным, утечка газа произошла из-за негерметичного соединения гофрированной трубы дымохода с водонагревателем.

Издержки проверок

После трагического случая в Калужской области начались тотальные проверки газового оборудования. В областном центре, по словам начальника управления по работе с населением Инги Грибановской, за неделю обследовали 700 квартир. В 150 из них обнаружили нарушения при эксплуатации газового оборудования. В основном они связаны с неправильным подключением во время ремонта. В 134 квартирах газ отключили - до устранения неполадок.

Но попали специалисты далеко не во все квартиры - сколько бы ни призывал городской голова отнестись к этим проверкам с пониманием. Причины были: вместе с газовщиками активизировались и мошенники, выдававшие себя за сотрудников газовых служб.

Попали специалисты далеко не во все квартиры - сколько бы ни призывал городской голова отнестись к проверкам с пониманием

Так, 88-летняя жительница Обнинска впустила в свою квартиру двух мужчин, представившихся работниками газовой службы. Они объяснили пенсионерке, что в доме проводится проверка оборудования, и доверчивая женщина пригласила их пройти. А когда они ушли, старушка не досчиталась 13 тысяч рублей, которые лежали на кухне рядом с паспортом.

Пенсионерке из Калуги вечером позвонила в квартиру женщина, которая также представилась работницей газовой службы. После ее ухода калужанка обнаружила пропажу 19 тысяч рублей.

Жительница Обнинска встретила лжегазовика на улице и привела его в квартиру. Она знала о случаях мошенничества, даже получала от участкового памятку с призывом об осторожности, но все равно попалась на удочку проходимца. Злоумышленник сообщил хозяйке квартиры, что срочно необходимо заменить газовый счетчик за 40 тысяч рублей. У пенсионерки было лишь 12 тысяч. Посетитель велел ей написать заявление на плановую замену счетчика. Пока та искала листок бумаги, мужчина исчез вместе с деньгами.

Во всех случаях полицией возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".

"Специалисты газовой службы делают обход в рабочей одежде с логотипом компании, - напоминают в полиции. - Также необходимо проверить их документы, а еще лучше - позвонить в компанию и узнать, работают ли у них такие сотрудники. А главное: не забудьте предупредить об этом всех родных и близких, особенно пожилых родственников".

"Не пущу!"

С проблемой допуска в дома и квартиры специалисты газовых служб всех регионов сталкиваются постоянно - буквально при каждой плановой проверке оборудования. Но и методы борьбы газовиков с этим явлением порой вызывают еще больше вопросов. К примеру, в августе прошлого года в Туле, в доме N 20 на улице Калинина после планового обхода газовщики отключили газ в двух подъездах. Около сорока квартир, в которых проживают в том числе семьи с детьми, остались без голубого топлива на неопределенное время. Причина - в 15 квартирах специалисты не смогли проверить исправность газового оборудования. Местные жители уверяют, что тех просто не было в это время дома. Но представители газовой службы наказали всех жильцов. На дверях подъезда повесили объявление, в котором говорится, что газ вернут тогда, когда жильцы перечисленных квартир обеспечат доступ специалистов и предоставят договоры на техобслуживание газовых приборов.

При этом требования газовщиков совершенно законные: есть постановление правительства РФ N 549, согласно которому каждому потребителю природного газа необходимо иметь договор на техническое обслуживание газового оборудования, а компании-поставщику - проводить системные проверки. Если у абонента нет договора, то поставщик газа вправе не заключать договор на поставку газа с потребителем либо приостановить исполнение своих обязательств по ранее заключенному договору, пояснили в газовой службе. За содержание внутриквартирного оборудования отвечают собственники жилья, и они обязаны заключить договор на его обслуживание. Но ведь в числе тех, кто не открыл двери, могут оказаться и такие, кто договор добросовестно заключил.

Поставили на счетчик

Осенью прошлого года на дверях подъездах туляков появились рекламные предложения различных компаний, обещающих установить газовые счетчики - "быстро и с минимумом документов". По свидетельству специалистов, зачастую после выполнения такого монтажа приходится вызывать аварийную газовую службу, сотрудники которой фиксируют многочисленные утечки газа. Об оформлении надлежащим образом технической документации и хоть каком-то соблюдении требований ГОСТов речь вообще не идет. Кроме того, никакого чека об оплате или квитанции за установку счетчика клиенту такие фирмы не выдают.

За самовольное подключение газовых приборов теперь грозит уголовное наказание

В Тульской области рекламные объявления размещало некое ООО "Газоучет". Позже выяснилось, что фирма не имеет соответствующих допусков, а указанный в объявлении номер лицензии на самом деле является номером свидетельства о членстве в СРО иной организации. Кроме того, по телефону, указанному в объявлении, отвечали операторы компании ООО "Газ эксплуатация". Эта фирма зарегистрирована в Санкт-Петербурге и не имеет филиалов или иных подразделений ни на территории Тульской области, ни в других субъектах РФ. Штат сотрудников данной организации, согласно данным ФНС России, - всего два человека.

"Ввод приборов учета газа в эксплуатацию на территории Тульской области осуществляет исключительно ООО "Газпром межрегионгаз Тула" на безвозмездной основе", - подчеркнули в пресс-службе компании.

Чудеса с трубой

Подключение счетчика, оказывается, не всегда происходит безвозмездно. Татьяна Зыкова (фамилия изменена по ее просьбе. - Прим. "РГ") купила квартиру для родителей в поселке Первомайском под Щекином в Тульской области. Сделала ремонт, купила новую газовую колонку и плиту на кухню, прибор учета, пригласила газовщиков - подключить.

- Все делали по закону, никаких "левых" мастеров не приглашали. Но газовщик сказал: у вас тут все сделано неправильно, надо заказывать проект, - рассказала Татьяна. - А мы ведь ничего не делали - все осталось от прежних хозяев. Нам надо было просто поменять старое на новое и подключить счетчик. Семья, у которой мы купили квартиру, жила в ней много лет. У них был договор на обслуживание, их проверяли два раза в год. Но почему-то нарушения в размещении газового оборудования заметили только сейчас.

В результате проект обошелся в сумму около шести тысяч рублей. Кроме того, газовщики насчитали 21 тысячу за монтажные работы. И это при том, что новый котел уже висел на старом месте и вода была подведена. Замена бытового газового котла с новой подводкой газа обошлась в 5,8 тысячи рублей.

Может быть, этим тоже объясняется нежелание жильцов приглашать официально аккредитованные службы?

Кстати

В августе прошлого года в федеральное законодательство были внесены изменения, связанные с ужесточением наказания за самовольное подключение газовых приборов. Если "умелец" попался на этом первый раз, ему грозит административная ответственность - штраф до 15 тысяч рублей для граждан и до 80 тысяч рублей для должностных лиц. Повторное нарушение законодательства чревато уголовным наказанием. "Тем, кто упорно совершает врезку за врезкой, будет грозить до восьми лет лишения свободы, - пояснил инициатор законопроекта, депутат Госдумы Николай Петрунин. - Повторная врезка в трубопровод - это свидетельство прямого умысла и преступного пренебрежения возможными трагическими последствиями. А значит, за это преступление должно быть назначено не административное, а уголовное наказание".