Врио главы Дзержинского задержан за крупную взятку

В Московской области задержан временно исполняющий обязанности главы Дзержинского Сергея Грибинюченко. Он пойман с поличным при получении взятки 20 тысяч долларов.

Передача денег проходила под контролем оперативников в машине на парковке одного из ТЦ, уточнили в пресс-службе ГСУ СК по Москве. Грибинюченко задержали следователи вместе с сотрудниками полиции и ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ -"Получение взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, деньги были получены за общее покровительство одной из фирм, выполнявшей муниципальный заказ в Пушкинском районе. Не так давно Грибинюченко возглавлял именно этот муниципалитет.

Вскоре подозреваемому изберут меру пресечения.