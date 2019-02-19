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19.02.2019 09:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Врио главы Дзержинского задержан за крупную взятку

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области задержан временно исполняющий обязанности главы Дзержинского Сергея Грибинюченко. Он пойман с поличным при получении взятки 20 тысяч долларов.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Передача денег проходила под контролем оперативников в машине на парковке одного из ТЦ, уточнили в пресс-службе ГСУ СК по Москве. Грибинюченко задержали следователи вместе с сотрудниками полиции и ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ -"Получение взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, деньги были получены за общее покровительство одной из фирм, выполнявшей муниципальный заказ в Пушкинском районе. Не так давно Грибинюченко возглавлял именно этот муниципалитет.

Вскоре подозреваемому изберут меру пресечения.

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