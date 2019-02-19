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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пишите без обид

Запрещено принимать судебные иски, в которых есть оскорбительные и грубые выражения
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(7794)
Судья апелляционной инстанции отказался рассматривать жалобу автовладельца на штраф за превышение скорости из-за того, что в ней были нелицеприятные выражения в адрес судьи первой инстанции и инспектора, который выписал постановление о штрафе. Верховный суд посчитал такой отказ справедливым.
"Обидная" жалоба может стать поводом для наказания того, кто ее подал. Фото: Сергей Куксин/ РГ "Обидная" жалоба может стать поводом для наказания того, кто ее подал. Фото: Сергей Куксин/ РГ
"Обидная" жалоба может стать поводом для наказания того, кто ее подал. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Итак, инспектор центра автоматической фиксации нарушений ГИБДД Костромской области на основании данных одной из камер выписал штраф в 500 рублей некоему Казаченко за превышение скорости. Водитель с этим решением не согласился и обжаловал его в районном суде Костромы. Судья, однако, рассмотрев материалы дела, оставил штраф в силе. Тогда автовладелец обратился в апелляционную инстанцию, то есть в областной суд. Причем в своей жалобе он в выражениях не стеснялся. Как минимум в некомпетентности обвинялись и инспектор ГИБДД, и судья районного суда.

Фото: РИА Новости
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Областной суд оставил жалобу без рассмотрения, ссылаясь на то, что она содержит оскорбления и недопустимые выражения в адрес судьи, а также должностного лица, вынесшего постановление.

Тогда автовладелец обратился в Верховный суд, ссылаясь на то, что в Кодексе об административных правонарушениях нет требований к содержанию жалобы. А значит, писать в ней можно все что угодно.

Надо сказать, что такие стилистические казусы довольно часто встречаются в судебной практике. Даже опытные адвокаты иногда позволяют себе в жалобах указать на некомпетентность судьи. А правозащитники грешат этим регулярно.

Верховный суд, рассмотрев жалобу, встал на сторону апелляционной инстанции. В решении говорится, что "как правильно отмечено судьей Костромского суда в обжалуемом определении, жалоба на постановление или решение по делу об административном правонарушении не должна содержать оскорбления или иные недопустимые высказывания, посягающие на честь и достоинство участников производства по делу, должностного лица или судьи".

Жалоба не должна содержать оскорбления или иные недопустимые высказывания, посягающие на честь и достоинство участников процесса

Жалобы, содержащие такие высказывания в адрес судей, унижающие их честь и достоинство, свидетельствуют о злоупотреблении заявителем правом. Жалоба, в которой приведены такие выражения, исходя из требований принципа недопустимости злоупотребления правом, считается поданной с нарушением закона.

Фото: istockphoto.com
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Судья Костромского областного суда пришел к обоснованному выводу о том, что наличие в жалобе Казаченко оскорбительных, недопустимых высказываний в адрес судьи препятствует ее принятию к рассмотрению и разрешению по существу, отметил Верховный суд. Поэтому она правомерно оставлена судьей Костромского областного суда без рассмотрения. Поводов не согласиться с выводами судьи Костромского областного суда не имеется, они сделаны с учетом конкретных обстоятельств дела и норм КоАП, написал в своем решении Верховный суд.

И хотя в КоАП не закреплены требования, предъявляемые к содержанию жалобы на не вступившие в законную силу постановления и решения по делу об административном правонарушении, при этом по смыслу положений главы 30 КоАП РФ судья вправе возвратить жалобу на постановление по делу об административном правонарушении в том случае, если имеются обстоятельства, препятствующие ее принятию к рассмотрению, указал Верховный суд.

В общем, оскорбительная жалоба была отклонена правомерно. Верховный суд оставил решение областного суда Костромской области без изменения, а жалобу автовладельца без удовлетворения.

Кроме этого, как пояснили корреспонденту "РГ" практикующие адвокаты, надо также и понимать, чего автомобилист хочет добиться. Если он хочет отменить незаконный штраф - это одно. Если наказать инспектора или судью - другое. Но и в том и в другом случае сначала необходимо доказать незаконность штрафа. А уже потом требовать меры воздействия на тех, кто принимал решения. А так это получаются голословные обвинения. Причем за них также можно привлечь к ответственности самого автомобилиста.

Компетентно

Лев Воропаев, адвокат:

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Общий принцип применения судами норм действующего законодательства указывает на то, что если в жалобе содержится нецензурное, оскорбительное или иное недопустимое высказывание, в том числе в адрес судей, то она подлежит оставлению без рассмотрения и возвращению заявителю. Используя такие обороты, гражданин фактически злоупотребляет своим правом. Стоит отметить, что действующее законодательство за ряд указанных выше действий предусматривает административную или уголовную ответственность. Поэтому действия судей в данном случае оправданны, так как в случае принятия к рассмотрению таких обращений они фактически не пресекут совершение противоправного действия, а формально будут способствовать его совершению.

Кроме того, в случае обнаружения признаков состава административного правонарушения или уголовного преступления суд обязан не только оставить жалобу без рассмотрения, но и направить определение в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении заявителя к ответственности.

Происшествия Правосудие Суд Власть Право Административное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома Административное законодательство
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