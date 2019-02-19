Новости

Вертолеты Балтфлота сбросили ракеты и бомбы на "вражеские" корабли 19:48
В центре Москвы перекроют движение в день послания президента 19:38
РПЦ осудила задержание митрополита Митрофана на Украине 19:33
Сергей Бурунов сыграет гендиректора телеканала 19:32
Михаил Боярский признался, что в его славе "виноваты" "Битлз" 19:30
Квартиру арестованного подмосковного чиновника продадут на торгах 19:29
В Оренбурге ввели режим ЧС из-за снежных заносов 19:26
Глава нижегородской псевдолечебницы осужден за похищение людей 19:23
"Локомотив" выбыл из Юношеской лиги УЕФА 19:02
Москвичи голосованием решат, какое медучреждение будет на месте роддома №10 18:56
СК возбудил дело о мошенничестве в отношении замглавы Щелковского района 18:45
Умер актер и режиссер Борис Яшин 18:45
По "Дорогам Победы" проехали свыше 600 тысяч школьников и студентов 18:35
В Ростовской области из-за сообщений о бомбах провели эвакуацию 18:34
Туристов накрыло снежной лавиной на швейцарском лыжном курорте 18:30
Danske Bank уходит из России и Прибалтики 18:28
У девятиклассников осталось 10 дней на выбор экзаменов 18:28
В Екатеринбурге начал свою работу первый Всероссийский форум отцов 18:19
Состояние пострадавших в тройном ДТП под Ростовом оценили как тяжелое 18:10
Останкинскую телебашню эвакуировали из-за угрозы взрыва 18:06
Малышева прокомментировала 100-тысячный штраф за нарушения в ее клинике 18:00
В Ярославле скончалась актриса Волковского театра Наталия Терентьева 17:55
Видео: Казанец слепил 10-метрового "Снегалодона" 17:53
СМИ: Причиной смерти Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной 17:50
"Единая Россия" согласилась уменьшить муниципальный фильтр 17:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 18:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Без права передачи

96 процентов жителей Курил против передачи островов Японии
Текст: Татьяна Дмитракова (Южно-Сахалинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(7795)
Две трети постоянно проживающих на Курилах совершеннолетних граждан приняли участие в соцопросе и практически единодушно высказались против передачи Японии островов Курильской гряды.
Курилы - российская земля! Так по результатам исследования, проведенного на Курилах с 11 по 17 февраля, считает абсолютное большинство опрошенных. Фото: REUTERS Курилы - российская земля! Так по результатам исследования, проведенного на Курилах с 11 по 17 февраля, считает абсолютное большинство опрошенных. Фото: REUTERS
Курилы - российская земля! Так по результатам исследования, проведенного на Курилах с 11 по 17 февраля, считает абсолютное большинство опрошенных. Фото: REUTERS

Результаты исследования, проведенного на Курилах с 11 по 17 февраля, представил на внеочередном заседании Сахалинской облдумы генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов. По его словам, специалисты фонда посетили большинство населенных пунктов, включая маленькие поселки с численностью до 50 жителей.

Курильчане отвечали активно: к социологам выстраивались очереди из желающих высказать свое мнение, звонили даже с судов, находящихся в море, а в одном из сел специалисты ВЦИОМ поработали на льду, где рыбачили местные жители.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Лавров: Япония должна признать суверенитет России над Курилами

- 96 процентов респондентов однозначно ответили, что все острова Курильской гряды должны оставаться под юрисдикцией России. Это редкий случай консолидированного голосования, когда мнения практически не отличались, - констатировал Абрамов. - Результат подтверждается и данными телефонного опроса, проведенного в конце января: однозначное отношение к курильскому вопросу устойчиво как на разных островах, так и в различных возрастных категориях.

Результаты социологического исследования, проведенного федеральным агентством "Регнум" во всей России, близки к этим цифрам и показывают: 89 процентов населения нашей страны против территориальных уступок Японии.

Жители области тут же откликнулись на "курильскую тему". "Нельзя вообще ставить вопрос о самой возможности передачи, ведь это госизмена", "Есть устоявшиеся границы, пусть они и не нравятся соседям, повода их менять нет", "Я абсолютно согласен с большинством курильчан о принадлежности Курил. Усилить эту позицию можно, опросив и сахалинцев", "Лучший ответ всему миру, чьи Курилы, - это наладить туда регулярное транспортное сообщение и развивать острова", - пишут островитяне в сетях.

- Курилы - российская земля, - говорит рыбовод с Итурупа Наталья Ремезовская.

Курильчане отвечали активно: к социологам выстраивались очереди из желающих высказать свое мнение, звонили даже с судов, находящихся в море

Кстати, именно этот краткий, но емкий слоган корреспондент "РГ" видел лет десять назад на фасаде одного из курильских рыбоводных заводов.

- В силу данных нам полномочий представлять и защищать интересы жителей Сахалина и Курил, поддерживая политику президента РФ Владимира Путина, направленную на сохранение территориальной целостности России, заявляем: любые территориальные изменения, касающиеся Курильских островов, недопустимы, все домыслы по этому поводу необоснованны. Курильские острова - наши и останутся нашими навсегда! Жители высказали свою однозначную позицию, и Сахалинская областная Дума полностью ее поддерживает,-- подчеркнул председатель Думы Андрей Хапочкин.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Абэ назвал Курильские острова суверенной территорией Японии

В официальном заявлении депутаты в очередной раз указали, что Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и ее субъекта - Сахалинской области.

Депутат Сахалинской облдумы, председатель Сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарев напомнил, что на протяжении всего XXI века законодательная власть региона выступает против продолжения переговоров с японской стороной по так называемой "проблеме мирного договора".

- В заявлении от 19 апреля 2001 года Дума справедливо указала, что "любые инициативы по заключению мирного договора путем пересмотра позиции России по уже решенному вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету России, - рассказал он "РГ". - В заявлении 29 июня 2001 года говорится: "Попытки ведения закулисных переговоров с целью передачи российских территорий иностранному государству в ущерб стратегическим, оборонным, экономическим интересам России являются уголовно наказуемыми деяниями".

Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова Отношения России и Японии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны опровергли информацию американских СМИ о "подмене" ракеты
Путин отметил важную роль отцов в семье
В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика
Принят закон о снижении сборов c ипотечных должников
Военным запретили смартфоны и соцсети на службе