Две трети постоянно проживающих на Курилах совершеннолетних граждан приняли участие в соцопросе и практически единодушно высказались против передачи Японии островов Курильской гряды.

Курилы - российская земля! Так по результатам исследования, проведенного на Курилах с 11 по 17 февраля, считает абсолютное большинство опрошенных. Фото: REUTERS

Результаты исследования, проведенного на Курилах с 11 по 17 февраля, представил на внеочередном заседании Сахалинской облдумы генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов. По его словам, специалисты фонда посетили большинство населенных пунктов, включая маленькие поселки с численностью до 50 жителей.

Курильчане отвечали активно: к социологам выстраивались очереди из желающих высказать свое мнение, звонили даже с судов, находящихся в море, а в одном из сел специалисты ВЦИОМ поработали на льду, где рыбачили местные жители.

- 96 процентов респондентов однозначно ответили, что все острова Курильской гряды должны оставаться под юрисдикцией России. Это редкий случай консолидированного голосования, когда мнения практически не отличались, - констатировал Абрамов. - Результат подтверждается и данными телефонного опроса, проведенного в конце января: однозначное отношение к курильскому вопросу устойчиво как на разных островах, так и в различных возрастных категориях.

Результаты социологического исследования, проведенного федеральным агентством "Регнум" во всей России, близки к этим цифрам и показывают: 89 процентов населения нашей страны против территориальных уступок Японии.

Жители области тут же откликнулись на "курильскую тему". "Нельзя вообще ставить вопрос о самой возможности передачи, ведь это госизмена", "Есть устоявшиеся границы, пусть они и не нравятся соседям, повода их менять нет", "Я абсолютно согласен с большинством курильчан о принадлежности Курил. Усилить эту позицию можно, опросив и сахалинцев", "Лучший ответ всему миру, чьи Курилы, - это наладить туда регулярное транспортное сообщение и развивать острова", - пишут островитяне в сетях.

- Курилы - российская земля, - говорит рыбовод с Итурупа Наталья Ремезовская.

Курильчане отвечали активно: к социологам выстраивались очереди из желающих высказать свое мнение, звонили даже с судов, находящихся в море

Кстати, именно этот краткий, но емкий слоган корреспондент "РГ" видел лет десять назад на фасаде одного из курильских рыбоводных заводов.

- В силу данных нам полномочий представлять и защищать интересы жителей Сахалина и Курил, поддерживая политику президента РФ Владимира Путина, направленную на сохранение территориальной целостности России, заявляем: любые территориальные изменения, касающиеся Курильских островов, недопустимы, все домыслы по этому поводу необоснованны. Курильские острова - наши и останутся нашими навсегда! Жители высказали свою однозначную позицию, и Сахалинская областная Дума полностью ее поддерживает,-- подчеркнул председатель Думы Андрей Хапочкин.

В официальном заявлении депутаты в очередной раз указали, что Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и ее субъекта - Сахалинской области.

Депутат Сахалинской облдумы, председатель Сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарев напомнил, что на протяжении всего XXI века законодательная власть региона выступает против продолжения переговоров с японской стороной по так называемой "проблеме мирного договора".

- В заявлении от 19 апреля 2001 года Дума справедливо указала, что "любые инициативы по заключению мирного договора путем пересмотра позиции России по уже решенному вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету России, - рассказал он "РГ". - В заявлении 29 июня 2001 года говорится: "Попытки ведения закулисных переговоров с целью передачи российских территорий иностранному государству в ущерб стратегическим, оборонным, экономическим интересам России являются уголовно наказуемыми деяниями".