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19.02.2019 06:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке комплексы "Панцирь" и С-400 "уничтожили" цели ракетами

Текст: Юлия Гарднер

Расчеты комплексов противовоздушной обороны С-400 и "Панцирь" на Камчатке выполнили электронные пуски ракет и практическую стрельбу по условному противнику.

Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края
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В рамках этапа конкурса "Ключи от неба" военнослужащие зенитного ракетного полка на полигоне Радыгино также отрабатывают нормативы по совершению марша, быстро заряжают пусковые установки, разворачивают многоосные боевые машины и управляют ими в ограниченных пространствах.

- Стоит отметить, что соревнования проходят при низкой температуре и высоком снежном покрове, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Всего в конкурсе участвуют более ста военнослужащих и около 40 единиц техники.

Лучшие расчеты отправятся на соревнования в Калининград, а затем станут участниками международного этапа конкурса "Ключи от Неба" в рамках Армейских международных игр.

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