Россияне проголосуют за лучшие идеи по развитию Дальнего Востока

На специальном портале дв2025.рф, где с 15 декабря жители России оставляют предложения по развитию Дальнего Востока, появилась возможность проголосовать за идеи пользователей.

Это позволит сформировать рейтинг актуальности и востребованности мер и понять, какие инициативы должны прорабатываться дальше, чтобы войти в Национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года.

"Рейтинг мер определятся по тематическим группам в соответствии с теми блоками, которые выделены в качестве ключевых на платформе, а также в рамках региональных групп, то есть среди пользователей, представляющих регион, по развитию которого были поданы конкретные предложения", - сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Уже сейчас оставить голоса можно за предложения, которые касаются работы региональных и муниципальных органов власти, проекта "Дальневосточный гектар" и экологии. Позже появятся и другие тематические и региональные блоки.

За полтора месяца работы сайта россияне оставили почти 15 тысяч сообщений. Около трех тысяч идей касаются развития всего ДФО. Остальные относятся к конкретным регионам. Активнее всего пользователи оставляют предложения по развитию Якутии (3027), Хабаровского края (2359), Забайкальского края (2213) и Бурятии (1441).

Планируется, что сбор предложений для включения в программу продолжится до 1 апреля. Будет проведен их анализ, чтобы понять, какие проблемы больше всего волнуют население.

После 1 апреля сайт продолжит работу с небольшими изменениями.

"Регулярный сбор предложений от жителей Дальнего Востока может стать индикатором проблем по территориям, который поможет понять и самим регионам какие у них есть текущие вопросы", - отмечают в Минвостокразвития.