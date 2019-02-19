Новости

Семьи Камчатки получат 135 тысяч рублей за второго ребенка 07:24
Россияне проголосуют за лучшие идеи по развитию Дальнего Востока 07:19
В Индии участники свадебного шествия погибли под колесами грузовика 07:15
Во Владивостоке установили личность сбившего семью водителя 07:03
На Камчатке комплексы "Панцирь" и С-400 "уничтожили" цели ракетами 06:52
В США 16 штатов оспорят в суде решение Трампа о режиме ЧП 06:20
Родители бывшего премьера Италии арестованы за мошенничество 05:42
У Курил произошло ночное землетрясение магнитудой 4,8 05:32
В Нью-Дели закрыты десятки отелей из-за нарушений пожарной безопасности 05:32
В США четыре человека погибли в результате стрельбы 04:58
В Каракас доставят 300 тонн лекарств из России 04:52
Депутата из Амурской области обвинили в хранении наркотиков 04:51
В Приамурье двое детей погибли во время пожара в деревянном доме 04:37
Спецпредставитель КНДР занялся подготовкой встречи Трампа и Ким Чен Ына 04:35
В Бурятии ребенку-инвалиду не дали жизненно необходимые лекарства 04:24
Спикер турецкого парламента покинул свой пост для участия в выборах 04:23
Во Владивостоке автомобиль насмерть сбил на тротуаре мать и ребенка 04:18
Умер автор термина "глобальное потепление" климатолог Уоллес Брокер 04:03
Недовольство США "Северным потоком-2" встревожило Меркель 03:45
Режим ЧС введен в Нюрнберге из-за бомбы времен Второй мировой войны 03:40
Американские военные объявили войну русскому чертополоху 02:49
Видео: Веревочный мост с туристами рухнул в Китае 02:47
Трамп начал угрожать поддерживающим Мадуро военным 02:16
НАСА: Экспедиция на Марс может состояться в середине 2030 годов 02:16
Семь депутатов ушли из британской Лейбористской партии 02:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 07:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Россияне проголосуют за лучшие идеи по развитию Дальнего Востока

Текст: Дина Непомнящая

На специальном портале дв2025.рф, где с 15 декабря жители России оставляют предложения по развитию Дальнего Востока, появилась возможность проголосовать за идеи пользователей.

Это позволит сформировать рейтинг актуальности и востребованности мер и понять, какие инициативы должны прорабатываться дальше, чтобы войти в Национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года.

Фото: depositphotos.com
Россиянам дали возможность повлиять на судьбу Дальнего Востока

"Рейтинг мер определятся по тематическим группам в соответствии с теми блоками, которые выделены в качестве ключевых на платформе, а также в рамках региональных групп, то есть среди пользователей, представляющих регион, по развитию которого были поданы конкретные предложения", - сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Уже сейчас оставить голоса можно за предложения, которые касаются работы региональных и муниципальных органов власти, проекта "Дальневосточный гектар" и экологии. Позже появятся и другие тематические и региональные блоки.

За полтора месяца работы сайта россияне оставили почти 15 тысяч сообщений. Около трех тысяч идей касаются развития всего ДФО. Остальные относятся к конкретным регионам. Активнее всего пользователи оставляют предложения по развитию Якутии (3027), Хабаровского края (2359), Забайкальского края (2213) и Бурятии (1441).

Планируется, что сбор предложений для включения в программу продолжится до 1 апреля. Будет проведен их анализ, чтобы понять, какие проблемы больше всего волнуют население.

После 1 апреля сайт продолжит работу с небольшими изменениями.

"Регулярный сбор предложений от жителей Дальнего Востока может стать индикатором проблем по территориям, который поможет понять и самим регионам какие у них есть текущие вопросы", - отмечают в Минвостокразвития.

Власть Работа власти Госуправление Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль объявил место оглашения Послания Федеральному собранию
Начало производства самолета МС-21 сдвинулось на 2020 год
Китай получит новые ракеты для С-400
МИД назвал неприемлемой блокировку связанных с RT страниц в соцсетях
ДНР: Взрывами в центре Донецка Киев хотел напугать ОБСЕ