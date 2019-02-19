Сахалинская Дума выступила с заявлением по поводу Курил

Депутаты Сахалинской областной Думы в очередной раз заявили, что Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и ее субъекта - Сахалинской области.

Сегодня на внеочередном заседании Думы выступил генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. Он познакомил депутатов с результатами опроса курильчан, проведенного на островах с 11 по 17 февраля. Было опрошено 2/3 проживающих на Курилах совершеннолетних граждан старше 18 лет (7695 человек).

Как сообщил Абрамов, специалисты ВЦИОМ посетили большинство населенных пунктов, включая маленькие поселки с численностью до 50 жителей, и работали в трех форматах: опрос поквартирный, на предприятиях и в местах скопления людей (кинотеатры, магазины).

Вопрос был сформулирован следующим образом: "Как Вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды?". В итоге 96 процентов респондентов однозначно ответили, что все острова Курильской гряды должны оставаться под юрисдикцией России. Причем о территориальных притязаниях Японии осведомлены 98 процентов опрошенных.

Результаты социологического исследования, проведенного федеральным агентством "Регнум" по всей России, близки к этим цифрам и показывают: 89 процентов населения нашей страны против территориальных уступок Японии.

- В силу данных нам полномочий представлять и защищать интересы жителей Сахалина и Курил, заявляем: любые притязания на территорию Курильских островов недопустимы, все домыслы по этому поводу считаем необоснованными. Курильские острова - наши и останутся нашими навсегда! Жители Курильских островов высказали свою однозначную позицию, и Сахалинская областная Дума полностью ее разделяет, - подчеркнул председатель Думы Андрей Хапочкин.

В заявлении сахалинских парламентариев указывается: "Отстаивая позицию по территориальной целостности Российской Федерации, депутаты Сахалинской областной Думы поддерживают политику Президента России Владимира Владимировича Путина о недопустимости территориальных уступок".

Действительный государственный советник Сахалинской области 1-го класса, депутат Сахалинской областной думы 2, 3, 4-го созывов Сергей Пономарев напомнил, что на протяжении всего XXI века законодательная власть области выступает против продолжения переговоров с японской стороной по так называемой "проблеме мирного договора".

- В заявлении от 19 апреля 2001 года дума справедливо указала, что "любые инициативы по заключению мирного договора путем пересмотра позиции России по уже решенному вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету Российской Федерации", - рассказал он "РГ". - В заявлении 29 июня 2001 года говорится: "Попытки ведения закулисных переговоров с целью передачи российских территорий иностранному государству в ущерб стратегическим, оборонным, экономическим интересам Российской Федерации являются уголовно наказуемыми деяниями, и лица, виновные в их совершении, должны преследоваться по законам Российской Федерации".

Этой позиции, по словам Пономарева, население Сахалинской области продолжает следовать.