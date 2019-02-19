Сахалинская Дума выступила с заявлением по поводу Курил

Новости

Во Владивостоке автомобиль насмерть сбил на тротуаре мать и ребенка 04:18
Умер автор термина "глобальное потепление" климатолог Уоллес Брокер 04:03
Недовольство США "Северным потоком-2" встревожило Меркель 03:45
Режим ЧС введен в Нюрнберге из-за бомбы времен Второй мировой войны 03:40
Американские военные объявили войну русскому чертополоху 02:49
Видео: Веревочный мост с туристами рухнул в Китае 02:47
Трамп начал угрожать поддерживающим Мадуро военным 02:16
НАСА: Экспедиция на Марс может состояться в середине 2030 годов 02:16
Семь депутатов ушли из британской Лейбористской партии 02:10
Озвучены потенциальные кандидаты на пост постпреда США при ООН 01:37
В США скончался герой всемирно известного снимка "Поцелуй" 1945 года 01:12
В Мексике бензовоз столкнулся с поездом, есть жертвы 00:52
В Ростехе озвучили сроки завершения поставок С-400 Турции 00:38
В центре Каира три человека погибли при взрыве террориста-смертника 00:20
Кадыров рассказал, как простудился в горах 00:00
Кабинет Мэй уйдет в отставку, если Brexit без сделки не будет исключен 18.02.2019
В петербургских театрах из-за гриппа стали выдавать медицинские маски 18.02.2019
В ЛНР сообщили о подрыве украинских диверсантов на собственных минах 18.02.2019
Названы города России с самой дешевой шаурмой 18.02.2019
Кучеров стал первой звездой недели в НХЛ, а Тарасенко третьей 18.02.2019
СМИ: В крови Децла не обнаружили следов наркотиков 18.02.2019
Первый канал покажет церемонию вручения "Оскара-2019" 18.02.2019
В Госдуме рассказали о подоплеке новых санкций против России 18.02.2019
В Ярославле по делу о пытках задержан бывший начальник ИК-1 18.02.2019
Задержана мать ребенка, найденного у "Лосиного острова" 18.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 03:09
Проект: В регионах

Сахалинская Дума выступила с заявлением по поводу Курил

Текст: Татьяна Дмитракова
Депутаты Сахалинской областной Думы в очередной раз заявили, что Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и ее субъекта - Сахалинской области.

Сегодня на внеочередном заседании Думы выступил генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. Он познакомил депутатов с результатами опроса курильчан, проведенного на островах с 11 по 17 февраля. Было опрошено 2/3 проживающих на Курилах совершеннолетних граждан старше 18 лет (7695 человек).

Фото: Dr. Igor Smolyar/NOAA/NODC
В Госдуме прокомментировали заявление Японии о компенсациях

Как сообщил Абрамов, специалисты ВЦИОМ посетили большинство населенных пунктов, включая маленькие поселки с численностью до 50 жителей, и работали в трех форматах: опрос поквартирный, на предприятиях и в местах скопления людей (кинотеатры, магазины).

Вопрос был сформулирован следующим образом: "Как Вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды?". В итоге 96 процентов респондентов однозначно ответили, что все острова Курильской гряды должны оставаться под юрисдикцией России. Причем о территориальных притязаниях Японии осведомлены 98 процентов опрошенных.

Результаты социологического исследования, проведенного федеральным агентством "Регнум" по всей России, близки к этим цифрам и показывают: 89 процентов населения нашей страны против территориальных уступок Японии.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Токио не стал называть южные Курилы "исконными территориями Японии"

- В силу данных нам полномочий представлять и защищать интересы жителей Сахалина и Курил, заявляем: любые притязания на территорию Курильских островов недопустимы, все домыслы по этому поводу считаем необоснованными. Курильские острова - наши и останутся нашими навсегда! Жители Курильских островов высказали свою однозначную позицию, и Сахалинская областная Дума полностью ее разделяет, - подчеркнул председатель Думы Андрей Хапочкин.

В заявлении сахалинских парламентариев указывается: "Отстаивая позицию по территориальной целостности Российской Федерации, депутаты Сахалинской областной Думы поддерживают политику Президента России Владимира Владимировича Путина о недопустимости территориальных уступок".

Действительный государственный советник Сахалинской области 1-го класса, депутат Сахалинской областной думы 2, 3, 4-го созывов Сергей Пономарев напомнил, что на протяжении всего XXI века законодательная власть области выступает против продолжения переговоров с японской стороной по так называемой "проблеме мирного договора".

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Лавров: Япония должна признать суверенитет России над Курилами

- В заявлении от 19 апреля 2001 года дума справедливо указала, что "любые инициативы по заключению мирного договора путем пересмотра позиции России по уже решенному вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету Российской Федерации", - рассказал он "РГ". - В заявлении 29 июня 2001 года говорится: "Попытки ведения закулисных переговоров с целью передачи российских территорий иностранному государству в ущерб стратегическим, оборонным, экономическим интересам Российской Федерации являются уголовно наказуемыми деяниями, и лица, виновные в их совершении, должны преследоваться по законам Российской Федерации".

Этой позиции, по словам Пономарева, население Сахалинской области продолжает следовать.

Филиалы РГ Дальний Восток Наука и образование ВЦИОМ ДФО Сахалинская область Курильские острова ДФО Сахалинская область РГ-Фото Отношения России и Японии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль объявил место оглашения Послания Федеральному собранию
Начало производства самолета МС-21 сдвинулось на 2020 год
Китай получит новые ракеты для С-400
МИД назвал неприемлемой блокировку связанных с RT страниц в соцсетях
ДНР: Взрывами в центре Донецка Киев хотел напугать ОБСЕ