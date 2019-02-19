Семьи Камчатки получат 135 тысяч рублей за второго ребенка

Депутаты Законодательного Собрания Камчатки приняли поправки в региональный закон. Теперь семьи смогут получать краевой материнский капитал за рождение второго ребенка.

- Сумма выплаты составит в текущем году 135908 рублей, а получить ее смогут родители, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2025 года появится второй ребенок, - приводит пресс-служба Заксобрания слова спикера краевого парламента Валерия Раенко.

Депутат добавил, что воспользоваться маткапиталом можно будет через полгода после рождения малыша.