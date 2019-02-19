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19.02.2019 07:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Семьи Камчатки получат 135 тысяч рублей за второго ребенка

Текст: Юлия Гарднер

Депутаты Законодательного Собрания Камчатки приняли поправки в региональный закон. Теперь семьи смогут получать краевой материнский капитал за рождение второго ребенка.

В Хабаровском крае заплатят за второго ребенка

- Сумма выплаты составит в текущем году 135908 рублей, а получить ее смогут родители, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2025 года появится второй ребенок, - приводит пресс-служба Заксобрания слова спикера краевого парламента Валерия Раенко.

Депутат добавил, что воспользоваться маткапиталом можно будет через полгода после рождения малыша.

Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Материнский капитал
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