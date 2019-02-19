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19.02.2019 07:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии три "Урала" провалились под лед

Текст: Юлия Гарднер

В Якутии на участке автозимника Сеген Кюель - Себян Кюель в реку Тумара провалились три большегруза "Урал", сообщает минэкологии республики.

В Новгородской области машина с мужчиной и ребенком утонула в реке

"По результатам лабораторного исследования в пробах воды с места обнаружения автомобилей установлено превышение фонового содержания нефтепродуктов более чем в 21 раз", - говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что машины были разгружены.

В отношении транспортных компаний, которым принадлежат автомобили, возбуждены административные дела.

Один большегруз уже удалось достать из реки.

Общество Экология Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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