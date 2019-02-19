В Якутии на участке автозимника Сеген Кюель - Себян Кюель в реку Тумара провалились три большегруза "Урал", сообщает минэкологии республики.

"По результатам лабораторного исследования в пробах воды с места обнаружения автомобилей установлено превышение фонового содержания нефтепродуктов более чем в 21 раз", - говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что машины были разгружены.

В отношении транспортных компаний, которым принадлежат автомобили, возбуждены административные дела.

Один большегруз уже удалось достать из реки.