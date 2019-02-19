В Приморье инспектор охотнадзора устроил погоню за браконьерами

В Ольгинском районе Приморского края сотрудник госохотнадзора, патрулируя территорию, увидел автомобиль, выезжающий из лесного массива, и попытался его остановить. Страж порядка был в форме и имел при себе служебный значок, но автомобиль не остановился.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора нацпарка "Зов тигра" Владимира Арамилева, инспектор преследовал машину до поселка Моряк-Рыболов. Там подозреваемый заехал во двор одного из домов. Сотрудник госохотнадзора встал на обочине. В это время другой автомобиль, видимо, с целью запугать, ударил машину инспектора в бок, помяв ее. Но тот продолжил стоять у калитки дома, где спрятался подозреваемый, и ждал прибытия полиции. При этом в машине могли находиться сотрудники правоохранительных органов: сидевшие там люди были одеты в форму.

Администрация региона и полиция ведут проверку инцидента.

"На место выехали начальник пункта полиции, следственно-оперативная группа и наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. Материалы проверки будут переданы в Следственный комитет для принятия решения в соответствии с законодательством РФ", - сообщили агентству в УМВД по Приморскому краю.