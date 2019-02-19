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19.02.2019 04:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке автомобиль насмерть сбил на тротуаре мать и ребенка

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке сотрудники ГИББД разыскивают водителя, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля Volvo, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил там семью их трех человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, прибывшие на место аварии сотрудники "скорой", госпитализировали мужчину 33-летню женщину, 35-летнего мужчину и их ребенка - мальчика 2017 года рождения.

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"Водитель, спровоцировавший дорожно-транспортное происшествие, с места происшествия скрылся. В настоящий момент ведутся его поиски", - отметили в полиции, обратившись свидетелям с просьбой помочь в розыске, - предоставить данные видеорегистраторов и информацию о сбежавшем водителе.

Как рассказала представитель департамента здравоохранения Приморья Ксения Гусенцова, в больнице, куда была доставлена пострадавшая семья, оперативно собрали бригаду нейрохирургов, которые до последнего боролись за жизнь пациентов. Однако, травмы, полученные в страшном ДТП, оказались несовместимыми с жизнью, женщина и ребенок скончались.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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