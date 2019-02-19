Объемы добычи нефти и газа в стране растут из года в год, даже на зрелых месторождениях, запасы которых, казалось бы, уже исчерпаны. Но это не природный, а технологический феномен. Суть его в том, что нефтегазоразведка стала более высокоточной. Для исследования земной коры вдоль и поперек используется современное оборудование, в том числе сейсмовибраторы - машины, посылающие в толщу пород упругие волны. Или, по-другому, вызывающие искусственное землетрясение.

Это нужно для поиска месторождений нефти и газа. Волны распространяются в коре Земли, проходя сквозь слои древних отложений, которые изменяют их скорость и силу распространения. Они отражаются и возвращаются, преломляются или проникают дальше. Все тончайшие колебания отраженных волн, несущих в себе информацию о Земле, фиксируются на ее поверхности сейсмодатчиками. В непрерывном режиме данные поступают на сейсморазведочную станцию, где впоследствии их "расшифровывают" специалисты - геофизики и геологи. Чем совершеннее машины, тем более достоверную и четкую картину земных недр они дают.

Многие десятилетия геофизики в основном использовали сейсмовибраторы американского или французского производства. Но в связи с введением санкций и колебаниями на рынке валюты импорт стал проблематичным.

Времени ждать изменения внешних условий у геофизиков нет, ведь рабочий цикл сейсмовибраторов, применяемых в самых сложных природных, климатических условиях и подвергающихся большим нагрузкам, составляет в среднем 7-8 лет. Поэтому в АО "Башнефтегеофизика", одной из ведущих в России компаний в сфере нефтегазоразведки, решили взять ситуацию в свои руки и наладить выпуск собственных сейсмовибраторов. Благо для этого в компании есть научно-технические, инженерные и конструкторские кадры, способные выполнить подобные проекты, и мощная производственная база.

- В январе 2017 года руководство нашей компании приняло решение скооперироваться с компанией из Республики Беларусь, Гомельским заводом АО "Сейсмотехника", чтобы начать производство сейсмовибраторов на базе своего дочернего предприятия ООО "Сервис - Мастер", - рассказал ведущий инженер по сейсмовибраторам производственного отдела АО "Башнефтегеофизика" Рустэм Исмаилов. - Была совместно разработана конструкторская документация. И уже в сентябре 2017 года первый комплект из пяти сейсмовибраторов вышел из цехов дочернего предприятия АО "Башнефтегеофизика" ООО "Сервис - Мастер", успешно прошел полевые испытания и был отправлен на полуостров Таймыр. Через некоторое время вслед за первым отправился второй. В сложнейших климатических и природных условиях Крайнего Севера машины показали себя надежной, безотказной техникой, а все выявляющиеся в процессе эксплуатации замечания решают на месте свои специалисты, что особенно важно, за рубли - запчасти можно найти практически в любом регионе страны.

Производство сейсмовибраторов освоили в короткие сроки, хотя работа достаточно кропотливая и состоит из разных этапов. Так, комплектующие доставляются в Уфу из разных мест России и мира. "Сердце" машины - сейсмоисточник - производят в Гомеле (Беларусь), двигатель - в Ярославле. Но чем сложнее задача, тем интереснее ее решать, считает директор ООО "Сервис - Мастер" Марат Хайруллин, опытный геофизик, более двух десятков лет проработавший "в поле".

- Первую партию мы собрали за четыре месяца, а теперь укладываемся в два, - отметил он.

Уфимский сейсмовибратор назвали "Батыр". Это огромная машина массой 30 тонн, которая передвигается на колесном или гусеничном ходу. В Уфе производят оба варианта: для Севера, где геофизики трудятся зимой, делают на гусеничном ходу, а для регионов европейской части России, где основные работы проводятся в летние месяцы, - на колесном.

"Батыр" - отнюдь не копия импортных сейсмовибраторов, а абсолютно новый продукт на рынке. Он отличается от своих собратьев по разным параметрам. Например, тем, что способен излучать сигнал на низких частотах - при двух герцах, а не при пяти, как другие.

Сборку "Батыров" производят всего три человека, помогают им представители Гомельского завода, которые выполняют работы по электрической части. Но это пока. Потому что персонал планируется обучить в Гомеле, чтобы всю электрику они могли монтировать сами.

- Мы запускаем двигатель, проводим основные настройки, обкатываем все системы, опрессовываем гидравлическую систему, что занимает две рабочие смены. Затем надеваем гусеницы и выезжаем из ангара, чтобы проверить работу сейсмовибратора на малой мощности. Потом на платформе отвозим его на полигон, подальше от жилья и инженерных коммуникаций, и производим последнюю запись амплитудно-частотных характеристик на рабочей мощности. Смотрим, на что вибратор способен, и, корректируя настройки, добиваемся того, что нужно, - разъяснил Рустэм Исмаилов.

Пока сейсмовибраторы под брендом АО "Башнефтегеофизика" собирают для того, чтобы удовлетворить собственный спрос. Но со временем готовы выполнять и заказы коллег со всей страны.

Практика показала, что затраты на производство окупаются в течение полутора лет, что является важным конкурентным преимуществом "Батыра".

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В ООО "Сервис - Мастер" налажено производство и ремонт каротажных подъемников, снегоболотоходов, остро востребованных на российском Севере, изготовление и ремонт вагон-домов, модернизация различных машин. Кроме того, предприятие выполняет и транспортные услуги, перевозя всю тяжелую технику "Башнефтегеофизики" с одного места работы на другое, а разведчики недр трудятся по всей стране.

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сейсмовибраторов используется в АО "Башнефтегеофизика"

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