Чулпан Хаматову привезли в Казань "под конвоем"

Для съемок сцены в Казанском Кремле потребовалось сто человек массовки, двадцать повозок с лошадьми, два верблюда и тонна снега.

В столице Татарстана завершаются съемки сериала "Зулейха открывает глаза" - проекта кинокомпании "Русское" и канала "Россия-1". На финишной прямой кинематографисты взялись, пожалуй, за самую масштабную сцену - прибытия обоза с раскулаченными татарами в казанскую пересыльную тюрьму.

На несколько дней Казанский Кремль с прилегающей улицей Кремлевской превратился огромную съемочную площадку. Обычно, невзирая на погоду, здесь все вычищено до блеска - все-таки главная достопримечательность города, а по соседству располагается мэрия Казани. Но теперь специально для съемок сюда завезли тонну снега. Он маскирует асфальт.

- Это одна из самых сложных смен проекта, - говорит исполнительный продюсер фильма Илья Папернов. - Около ста человек массовки, 20 повозок с лошадьми, два верблюда, декорации. Все это долго готовилось и согласовывалось. Снимали дорожные знаки, флаги. Что-то мы уберем с помощью компьютерной графики. На Спасской башне вместо часов будет огромный портрет Ленина.

У кремлевских стен вырос деревянный рынок. Торгуют всем и вся: рыбой, хлебом, молокой, гробами, углем, вениками. Жизнь здесь кипит. Судачат о чем-то бабы, сапожник заигрывает с девушкой, юркие беспризорники задирают милиционеров.

За толкотней надменно наблюдают стоящие поодаль верблюды. Это сейчас они для Казани экзотика, а в позапрошлом веке были неотъемлемой частью местного пейзажа. Но в советские годы их поголовье уничтожили. Тоже жертвы коллективизации.

Под звуки "Интернационала" в Казанский Кремль въезжает обоз с раскулаченными крестьянами. Вереница человеческих судеб. Взрослые держат узлы и котомки, дети сжимают игрушки. Их уютный, привычный мир в одночасье скукожился до размера саней. В одной из повозок Зулейха (Чулпан Хаматова) испуганными и удивленными глазами взирает на город.

"Зулейха щурится. Много домов, много людей. Все громко, ярко, быстро, пахуче. Оно и понятно - столица. Казань щедро мечет свои сокровища в глаза ошеломленных переселенцев, не дожидаясь, пока они придут в себя", - так описывает эту сцену Гузель Яхина.

- Все кто читал роман, знают, героиня мечтала попасть в Казань. Но оказалась здесь против своего желания, - напоминает Илья Папернов.

По его словам, снимать обоз начали в татарстанском городе Кукморе. И уже тогда съемочная группа прониклась этой сценой, ощутила масштаб исторической катастрофы.

Исполнитель роли Игнатова (под чьим руководством и конвоируют крестьян) Евгений Морозов признается, что у него в тот момент сжалось сердце.

- Можно сколько угодно прочитать литературы про раскулачивание. Но когда ты видишь чумазого ребенка в повозке это сильнее всяких слов.

Съемки сериала завершатся 26 февраля. Точная дата выхода картины не известна. Премьера фильма, как сообщил Илья Папернов, состоится в Казани.